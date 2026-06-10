El duro descargo de Ricardo Darín tras el femicidio de Agostina Vega: "Esa chica hoy estaría viva"

El llamado de atención de Ricardo Darín

Hacia el final de sus declaraciones, el actor amplió su mirada sobre la responsabilidad colectiva frente a la violencia y se preguntó por el rol de la sociedad ante estas situaciones.

“¿Qué pasa con la violencia en el mundo? ¿Qué pasa con la violencia con las mujeres? ¿Qué pasa con los hombres, que no reaccionamos?”, planteó.

Finalmente, Darín invitó a no ignorar las señales de violencia que pueden aparecer en distintos ámbitos de la vida cotidiana y advirtió sobre las consecuencias que puede tener minimizar conductas que, con el tiempo, derivan en hechos irreparables.