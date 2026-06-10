El duro descargo de Ricardo Darín tras el femicidio de Agostina Vega: "Esa chica hoy estaría viva"
El actor cuestionó a la Justicia al señalar que el principal sospechoso tenía antecedentes y denuncias previas que no fueron tenidas en cuenta.
Durante una entrevista realizada en España, Ricardo Darín se expresó sobre el femicidio de Agostina Vega y manifestó su preocupación por los hechos de violencia que afectan a las mujeres. El actor criticó el accionar de la Justicia y sostuvo que se trata de una problemática que interpela a toda la sociedad.
En ese contexto, el protagonista de El Eternauta remarcó la necesidad de analizar el por qué continúan ocurriendo este tipo de asesinatos: “Lo que ocurrió con esta chiquita hace que necesariamente, ya no los movimientos femeninos, los hombres, la ciudadanía, la humanidad deba pensar cómo puede ser que haya energúmenos que estén tan mal de la cabeza y que estén amparados por otros que están peor de la cabeza que ellos como para que ocurra lo que acaba de ocurrir”, expresó.
Además, hizo referencia a Claudio Barrelier, apuntado como principal sospechoso del crimen. Según recordó, el acusado registraba antecedentes y denuncias por violencia de género, por lo que cuestionó los mecanismos que deberían actuar para prevenir este tipo de casos.
“Es decir, si esa línea de energúmenos hubiese hecho el trabajo que tenían que hacer, esa chica hoy estaría viva”, afirmó.
El llamado de atención de Ricardo Darín
Hacia el final de sus declaraciones, el actor amplió su mirada sobre la responsabilidad colectiva frente a la violencia y se preguntó por el rol de la sociedad ante estas situaciones.
“¿Qué pasa con la violencia en el mundo? ¿Qué pasa con la violencia con las mujeres? ¿Qué pasa con los hombres, que no reaccionamos?”, planteó.
Finalmente, Darín invitó a no ignorar las señales de violencia que pueden aparecer en distintos ámbitos de la vida cotidiana y advirtió sobre las consecuencias que puede tener minimizar conductas que, con el tiempo, derivan en hechos irreparables.
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