Elba Marcovecchio habló de la ausencia de Jorge Lanata en la fiesta de 15 de su hija: qué dijo

Para Marcovecchio, la ausencia de su marido en la fiesta "fue muy difícil" porque ya está integrado a su familia: "El lugar lo eligió Allegra con Jorge, ella es muy compinche con él. Valen también", agregó en referencia a su hijo menor, Valentino.

Por qué se suspendió el traslado de Jorge Lanata

"Todas las noches tengo comunicación con el enfermero que hay a la noche, desde ayer a la noche Jorge tiene fiebre y chuchos", reveló Marcovecchio, aunque el periodista de 64 años "está estabilizado", mientras los médicos "tienen que ver cuál es el foco" que provocó el pico de temperatura.

"Hoy no se va a hacer el traslado. Obviamente con fiebre, no. Me parece bien. Acá en terapia es un día a día y tenés grabada la palabra paciencia", explicó Marcovecchio sobre el próximo paso en el tratamiento de su marido.

El traslado a la Clínica Santa Catalina, en la Ciudad de Buenos Aires, "sería avanzar un paso" en su tratamiento, pero "cuando estás en terapia, y sobre todo Jorge, se espera que esté perfecto para ir a la clínica de rehabilitación".