Elba Marcovecchio habló de la interna familiar en torno a Jorge Lanata: "Feroz"

“Jorge está mejor y es lo importante. Hay que focalizar en que Jorge está acá hace 117 días. Es mi marido y él haría lo mismo por mí”, explicó Marcovecchio quien se enteró en ese momento de la decisión judicial y se mostró sorprendida. "De eso no sé , en cuanto a la información médica siempre se la brindaron. Yo de resoluciones judiciales no vi nada. Están avocadas mis abogadas", continuó después sin ningún tapujo sobre las disputas que tiene con las hijas de su esposo.

Qué dijo Elba Marcovecchio sobre la interna familiar en torno a Jorge Lanata

En ese sentido, Marcovecchio también destacó: “Ya saben lo que opino, ya lo dije. No quiero ser descortés con ustedes, pero se me hizo tarde y quiero ver a Jorge”. Aunque, antes de retirarse, la mujer afirmó que lo que ocurre actualmente con su familia “es muy feroz porque es en medio de un dolor muy profundo, que es acompañar a alguien que amás". A su vez, dijo: "Me parece un poco cruel”.

Por último, la mujer del periodista remarcó que desean que pueda recuperarse y ser nuevamente trasladado a la Clínica Santa Catalina: “Lo que buscamos es que vuelva a la clínica de rehabilitación”.