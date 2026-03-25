Mario Pergolini vuelve a la TV con “Otro día perdido”: quién es la actriz internacional que lo visitará

En cuanto al formato, esta nueva etapa mantendrá la esencia del ciclo con entrevistas, actualidad, humor y música en vivo, aunque con cambios en el panel. La salida de Roth y la llegada de Botto, sumadas a la continuidad de “Soy Rada”, marcan el pulso de esta renovada apuesta que busca volver a conquistar al público en el prime time.

De esta manera, Mario Pergolini competirá en el rating con la última parte de Gran Hermano Generación Dorada en Telefe y dejará todo para que "Otro Día Perdido" sea uno de los programas más vistos de El Trece.