Sorpresa: la casa del papá de Mauro Icardi estaría registrada a nombre de Wanda Nara

El contrapunto con la abogada de Icardi, Elba Marcovecchio, no tardó en llegar. La defensora del jugador planteó que Rosenfeld debería "iniciar una demanda de alimentos definitivos". "Los alimentos provisorios se fijan para un período y en ese período tiene que ingresarse la demanda de alimentos definitivos, y esa demanda no se inició en ninguna jurisdicción", señaló también en LAM.

"Ese es el planteo que estamos haciendo en el expediente", agregó Marcovecchio, quien cerró: "Cuando haya una liquidación aprobada, Mauro pagará como pagó la anterior". Además, remarcó que "se dice que hay un divorcio presentado por Wanda en Argentina y no hay ningún divorcio presentado".

Rosenfeld replicó que "la cuota alimentaria es un derecho de los niños, no de la madre" y acusó a la otra parte de "desviar la atención de que hay una deuda de alimentos".

"Cuando intentamos presentar la demanda de alimentos definitivos el juez dijo que no, que sigan corriendo los alimentos provisorios. Yo leo el expediente, que lo lean ellas también", concluyó.

En relación con el divorcio, la abogada detalló: "Yo personalmente sorteé el expediente de divorcio en septiembre de 2024, pero de común acuerdo decidieron no darle curso". "Wanda quiere divorciarse, el 25 de marzo sale la sentencia de separación personal. Los bienes en Italia ya están divididos", precisó.