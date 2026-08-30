"Elegí seguir...": Maxi López le respondió a Wanda Nara tras sus dichos sobre las fiestas en Rusia

La empresaria continuó con su descargo y sostuvo: “Me faltaban en la cuenta estas anécdotas sexuales que, por lo que contaste ayer, fueron más de una vez. Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré”.

Además, Wanda publicó otro mensaje dirigido a sus seguidoras en el que hizo referencia a su propia experiencia durante el matrimonio. “Mujeres, salgan a trabajar, hagan sus vidas. No dependan. Ser mantenida a veces sale muy caro. Quizás estás criando tres bebés en un país extraño o estás embarazada y a tu marido lo están azotando en un sótano”, expresó.

La contundente respuesta de Maxi López

Frente a los mensajes de su exesposa, López volvió a utilizar sus redes sociales para marcar su postura y negar que las situaciones que había relatado hubieran ocurrido durante su relación con Wanda.

“No estabas en mi vida y mucho menos estábamos casados”, afirmó el exfutbolista. Al mismo tiempo, dejó en claro que no tenía intención de profundizar públicamente en cuestiones vinculadas a su vida privada.

“Por respeto a nuestros hijos, no voy a entrar en provocaciones ni en detalles privados”, sostuvo López, quien buscó ponerle un límite al enfrentamiento.

Sin embargo, el exdelantero también hizo una referencia al pasado sentimental de Wanda. “Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió, y cuando te conocí lo que publicó tu ex, lo atravesamos juntos”, escribió, en una alusión directa al conflicto que marcó la separación de Nara y Mauro Icardi.

Finalmente, López cerró su descargo con una frase que dejó clara su intención de no continuar con la disputa: “Yo elegí seguir adelante”.