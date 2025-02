Eliana Guercio anunció que iniciará una carrera terciaria: de cuál se trata

Tras su paso por Bake Off Famosos Argentina, Guercio busca perfeccionarse en comidas tanto dulces como saladas. “Me anoté en la carrera de profesional gastronómico y estoy feliz”, aseguró, mientras Nancy Pazos comentó con ironía: “Una nueva salida laboral para Eliana”.

"Te digo más: me anoté en el curso porque quiero aprender a cocinar un buen asado para los otros", se sinceró.

Eliana Guercio

Cabe recordar que a fines de noviembre Guercio terminó su participación en Bake Off Famosos Argentina tras sufrir un traspié en una de las pruebas: la panelista sufrió un accidente al final de la preparación y su torta cayó al suelo antes de estar terminada.

Frustrada, en ese entonces expresó su descontento: “Ya no me dan ganas, no me parece correcto entregar esto”.

Más tarde, escribió en un emotivo mensaje en sus redes sociales acompañado de varias imágenes del programa: “Así disfrute este programa, que me dio un montón”.

"Y así me despido de este programa mágico que nos enamoró a todos, a nosotros y ustedes. Que se hizo adictivo (vivo exactamente en la otra punta del mapa de donde se graba el programa). Que nos hizo conocer gente nueva y al mismo tiempo valiosa", dijo en una publicación en sus redes sociales.

"Que nos dio la libertad de ser nosotros. Que nos sorprendió cada día, sin dejar que entremos en la rutina. Que nos enseñó un montón. Que le debo conocer a la gente hermosa que conocí. Este programa que agradezco", agregó Eliana Guercio.