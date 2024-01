Eliana Guercio cruzó fuerte a Carla en el Debate de Gran Hermano 2023

La esposa de Chiquito Romero acusó a Carla de tener todo planeado: “Vos hiciste todo esto para que te vea todo el mundo, te divertís un rato, te mira toda la gente en la casa más famosa y después vuelvo para charlar con mis amigas de lo bueno que estuvo estar en la casa de GH”, lanzó.

“El día que agarré la foto de mi hijo y me metí a la cama, si eso fue actuado merezco estar…”, señaló, pero la panelista la interrumpió. “Malísimo de lo actuado. ¿Tenés el síndrome del ojo seco?”, arrojó, a pura ironía. “Si no me viste las lágrimas tendrás vos un problema de vista”, alcanzó a decir Chula, visiblemente molesta.

VIDEO Así fue el cruce entre Eliana Guercio y Carla en el Debate de Gran Hermano

