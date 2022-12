El enojo de Eliana Guercio con un movilero de LAM y su tajante respuesta en las redes

El cronista quiso saber el motivo por los cuáles no quiso darle su palabra y le consultó mientras la seguía: “Perdón... pero estoy sorprendido, ¿pasó algo? ¿Estás enojada, estás molesta por algo?”. Y ella replicó: “No lo puedo creer, te juro. Es cero respeto al... ¿Qué tengo que hablar aunque no quiera hablar?”.

“No, no, me sorprendió tu respuesta, porque dijiste: ‘Ay, chicos...’”, siguió el periodista buscando razones que evidentemente no iba a encontrar. “Me corrés con una cámara cuando me ves que estoy mal y me ponés un micrófono. Es muy de mierda eso. Son una mierda. Yo no tengo por qué explicarte a vos qué me pasa”, afirmó.

eliana guercio re caliente con LAM.mp4

Posteriormente, el fragmento de la fallida entrevista fue subida a la cuenta de Instagram de El Ejercito de LAM interpelando a la mujer de Sergio Romero: “Eliana Guercio con la peor de las ondas. ¿Será por Nazarena Vélez?”, escribieron.

La modelo también contestó esa publicación y fue contundente: “Ya estamos, ¿no? Cuando me tuvo cara a cara en la puerta de la radio no me habló. Esperó dos veredas para gritarme. Le levanté la mano, saludé y le dije que estaba apurada. Entonces prende la cámara y me corre”.

“Yo tenía una urgencia y el pretendía que le explicara la urgencia. ¿Estamos todos locos? ¿No les parece mucho? Hace rato se olvidaron que siempre estuve. Hasta 20 días embarazada de 8 meses, con la mejor de las ondas, siempre”, explicó.

“Siempre estuve y no porque lo necesitara, por agradecida, ya hacía rato me había ido y siempre estuve. No me voy a cansar de recordárselos, porque de repente tienen amnesia. Pero un día decidieron que se terminó la onda”, sentenció Eliana en un larguísimo comentario.

Y cerró: “Buenísimo, ningún problema, no pasa nada, ni siquiera me comuniqué para preguntar qué pasó. Y ahora esto, hacerme quedar como una maleducada, contando una parte y callando la otra. Gracias. ¿Es necesario seguir bardeándome? Ya estoy en todos los portales. Se ve que debo haber sido una HDP con ustedes, buenísimo. Gracias”.