Después de Pauny, entró en crisis otro fabricante de maquinaria agrícola y solicitó el concurso preventivo
La crisis del modelo libertario es cada vez más profunda y la competencia de la maquinaria agrícola procedente de China está liquidando la industria local.
Hace apenas una semana Pauny, una de las mayores fabricantes de maquinaria agrícola del país, blanqueó la dura situación financiera que atraviesa. La compañía asentada en la localidad cordobesa de La Varillas acumula más de mil millones de pesos en cheques rechazados y adeuda salarios a sus trabajadores. Ahora fue el turno de otra grande del sector la que acaba de sincerar la dura crisis que atraviesa.
Se trata de Metalfor con sede en Marcos Juárez, también en la provincia de Córdoba, que acaba de solicitar la apertura de su concurso preventivo. La decisión, confirmada mediante un comunicado oficial de la compañía, apunta a ordenar sus obligaciones financieras dentro del marco legal y proteger la continuidad de una empresa que arrastra meses de deterioro acelerado, con deudas con 23 bancos por 52 mil millones de pesos, producción reducida a la mitad y despidos que sacudieron al sector.
Según el comunicado oficial de la empresa, la producción, las entregas, el abastecimiento de repuestos, el servicio técnico y la red comercial “continúan formando parte central” del plan de continuidad. “La presentación concursal busca precisamente proteger esa capacidad”, señaló la empresa en el texto oficial.
La empresa, con más de medio siglo de actividad, miles de clientes, ingeniería propia y una red nacional de comercialización y servicio enfrenta el duro desafío que implica la competencia que les significó la avalancha de importaciones proveniente principalmente de China.
El deterioro financiero de la compañía se aceleró de forma sostenida durante el último año. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Metalfor mantenía deudas con 23 entidades bancarias por unos 52 mil millones de pesos al momento del inicio de su crisis. De ese total, aproximadamente 22 mil millones de pesos se ubicaban en categorías de seguimiento especial a alto riesgo de insolvencia. Además, la firma registraba 558 cheques rechazados por 5.348 millones de pesos, de los cuales había abonado apenas el 11 por ciento.
Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras acumularon una caída interanual sostenida durante los primeros meses de 2026, con una baja del 16,8% en mayo respecto al mismo mes del año anterior y un retroceso del 5,1% en junio.
Procedimiento preventivo de crisis
Cuatro meses antes de la presentación concursal, Metalfor ya había activado otro mecanismo legal. En julio de 2026, la compañía solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba por el atraso en el pago de sueldos a sus 600 empleados directos. El PPC habilita el diálogo tripartito entre empresa, sindicato y Estado —en este caso, con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)— para renegociar condiciones laborales y evitar despidos o suspensiones masivas.
Sin embargo, una semana después de esa presentación, la firma despidió a 35 trabajadores de su planta de Noetinger, en el departamento Unión, en el este de Córdoba. Los trabajadores se habían retirado con autorización antes de hora para ver el partido de la selección argentina frente a Egipto. Los 35 telegramas de despido llegaron mientras los operarios seguían el encuentro.
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