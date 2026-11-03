Después de Pauny, entró en crisis otro fabricante de maquinaria agrícola y solicitó el concurso preventivo

Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras acumularon una caída interanual sostenida durante los primeros meses de 2026, con una baja del 16,8% en mayo respecto al mismo mes del año anterior y un retroceso del 5,1% en junio.

Procedimiento preventivo de crisis

Cuatro meses antes de la presentación concursal, Metalfor ya había activado otro mecanismo legal. En julio de 2026, la compañía solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba por el atraso en el pago de sueldos a sus 600 empleados directos. El PPC habilita el diálogo tripartito entre empresa, sindicato y Estado —en este caso, con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)— para renegociar condiciones laborales y evitar despidos o suspensiones masivas.

Sin embargo, una semana después de esa presentación, la firma despidió a 35 trabajadores de su planta de Noetinger, en el departamento Unión, en el este de Córdoba. Los trabajadores se habían retirado con autorización antes de hora para ver el partido de la selección argentina frente a Egipto. Los 35 telegramas de despido llegaron mientras los operarios seguían el encuentro.