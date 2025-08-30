Emilia Attias, ¿embarazada? Aseguran que espera su segundo hijo con su nueva pareja

Aunque ni Emilia ni su actual pareja se pronunciaron públicamente, el rumor ya suena fuerte. “Todavía no está confirmado oficialmente, pero lo que están con ella saben del crecimiento de este estado maternal”, agregó Ventura, dando a entender que la confirmación oficial sería inminente.

Attias vive una nueva etapa personal. Tras su separación del Turco Naim en mayo de 2024, con quien mantiene una buena relación por la crianza compartida de su hija, encontró nuevamente el amor en Guillermo Freyre, con quien comenzó una relación meses más tarde.