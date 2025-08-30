Emilia Attias, ¿embarazada? Aseguran que espera su segundo hijo con su nueva pareja
La primicia fue revelada por Luis Ventura, quien en pleno aire de A la tarde, lo lanzó a modo de "último momento".
Después de meses alejada del centro de la polémica, Emilia Attias vuelve a ser noticia, esta vez por un motivo muy especial. La actriz estaría esperando su segundo hijo, según reveló Luis Ventura en vivo durante el programa A la tarde. La información sorprendió a todos y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo.
Todo comenzó cuando Karina Mazzocco interrumpió la transmisión con un comentario intrigante: “Ventura, dicen que tenés un último momento”. El periodista no dudó en tomar la posta y lanzó la primicia sin rodeos. Se trataba del embarazo de Attias, quien ya es madre de Gina —fruto de su anterior relación con el Turco Naim— y actualmente está en pareja con Guillermo Freyre.
“Sí, tengo un último momento. Es, para mí, grato, porque está en la dulce espera Emilia Attias. Estaría esperando la cigüeña, que seguramente está contando con los dedos de su mano el momento en que llegue justamente para notificar que Gina va a tener un hermanito”, reveló Ventura con una sonrisa, confirmando así la dulce espera.
Días antes de la bomba mediática, Emilia ya había despertado sospechas con una publicación en sus redes. En un video compartido con una amiga, dejó ver una pista que ahora cobra otro significado. “Ella subió con una amiga… Compartió en Instagram una historia que estaba comiendo con una amiga y ella la estaba grabando y dice ‘estoy comiendo mucho. Y le dice ‘sí, ahora tenés que alimentarte más o tenés mucho para alimentar’ o algo así”, comentaron en el programa.
Luis Ventura confirmó el embarazo de Emilia Attias en vivo
Aunque ni Emilia ni su actual pareja se pronunciaron públicamente, el rumor ya suena fuerte. “Todavía no está confirmado oficialmente, pero lo que están con ella saben del crecimiento de este estado maternal”, agregó Ventura, dando a entender que la confirmación oficial sería inminente.
Attias vive una nueva etapa personal. Tras su separación del Turco Naim en mayo de 2024, con quien mantiene una buena relación por la crianza compartida de su hija, encontró nuevamente el amor en Guillermo Freyre, con quien comenzó una relación meses más tarde.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario