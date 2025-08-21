Emilia Mernes explicó por qué no habla de política y contó qué pasó en esa polémica entrevista
La cantante hizo referencia a la entrevista en la que fue consultada por Javier Milei y aseguró que lo que pasa en Argentina la interpela.
Durante una gira promocional por España, a principios del año pasado, la cantante Emilia Mernes se vio envuelta en una controversia que la volvió tendencia en redes sociales. Al ser consultada sobre las medidas del gobierno de Javier Milei, la artista tuvo una reacción de incomodidad que se viralizó de inmediato, especialmente cuando una persona de su equipo interrumpió y dijo “no vamos a hablar de política”.
Ahora, un año y medio después, Emilia volvió a referirse a aquel episodio en el podcast Hablando de algo con alguien, admitiendo su arrepentimiento. "A veces que vuelvo atrás y digo: ‘¿Por qué hice esto?’", se preguntó la cantante, haciendo referencia al momento en que "me preguntaron de política y no respondí, por ejemplo, y me quedé tiesa como el meme".
La cantante explicó que en ese momento se sintió desorientada y sin las herramientas para responder, ya que venía de una gira y no estaba al tanto de lo que sucedía en su país. "No tenía la respuesta, venía como fuera de la situación. No estaba al tanto de lo que estaba pasando porque venía de gira por España, la verdad no me sentía capacitada para dar una respuesta y contestó una persona por mí. Que no está bien y a eso voy", afirmó.
Emilia enfatizó la importancia de ser honesto y admitir cuando no se sabe sobre un tema, y subrayó su conexión con la realidad de Argentina. La artista enumeró su origen y el de su familia para dejar en claro que los temas que interpelan a los argentinos también la tocan a ella. "Estoy muy conectada con la realidad, con lo que pasa en mi país. Mis papás están jubilados, mi familia es trabajadora, yo estudié en universidad pública", señaló.
Sin embargo, hizo una clara distinción entre su conexión con la realidad y la presión por tener todas las respuestas. "Me interpela lo que pasa en mi país, pero el problema es que me piden una explicación a mí o una respuesta a mí. Y yo no tengo esas respuestas", agregó. La artista, que lanzó su EP Perfectas, aprovechó la ocasión para reflexionar sobre los estereotipos que enfrentan las mujeres en la industria y el acoso mediático.
En un mensaje que publicó en sus redes, había expresado: "Me dijeron que soy un producto, que solo sirvo para ser linda, que tengo que estar siempre hot, pero no tanto. Que tengo que tener los mejores números, que no escribo mis canciones, que tengo que hacer otra música, que tengo que decir tal cosa, tal otra, pero no así".
