Video: la tremenda ubicada de Juanita Groisman a Iñaki Gutiérrez

El ida y vuelta dejó en claro que no se trataba de un debate menor, sino de una cuestión sensible que toca fibras profundas en la política argentina. José Alperovich, exgobernador de Tucumán y exsenador nacional, fue denunciado en 2019 por su sobrina segunda, quien lo acusó de haberla violado en reiteradas oportunidades mientras trabajaba como su asistente.

El caso tuvo un fuerte impacto mediático y político: primero estuvo en la Justicia de Tucumán, luego pasó a la de Buenos Aires, y finalmente la Corte Suprema determinó que debía investigarse en ambos distritos. En mayo de 2022, el exmandatario fue procesado por abuso sexual con acceso carnal en un fallo que marcó un antes y un después.