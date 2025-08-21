Video: la tremenda ubicada de Juanita Groisman a Iñaki Gutiérrez
El libertario quiso provocar al peronismo en vivo, pero la joven lo frenó en seco con una respuesta contundente y un dato incómodo sobre José Alperovich.
El programa Escucho Ofertas tuvo uno de esos cruces que dejan tela para cortar durante días. El joven dirigente libertario Iñaki Gutiérrez intentó una provocación con sello antiperonista, pero lo que parecía un golpe discursivo terminó en una contundente y explosiva respuesta de la periodista Juanita Groisman, quien no dudó en pararlo en seco y recordarle datos que lo dejaron sin margen de maniobra.
Todo comenzó cuando Gutiérrez buscó exponer lo que, según él, sería un supuesto silencio del peronismo frente a ciertos escándalos. Con tono desafiante, lanzó: "Vos no ves a ningún peronista diciendo Alperovich es un violador". La frase fue como encender una mecha: Groisman reaccionó de inmediato, con enojo, pero también con claridad, interrumpiendo sin titubear.
La periodista contestó sin filtro: "Todo el mundo dice que Alperovich es un violador. La puta que me parió. Iñaki, nadie defiende a Alperovich en ningún medio de comunicación. Esa cosa de Alperovich es el golpe más bajo de mierda que tienen". Su intervención fue tan categórica que desarmó por completo la estrategia de Gutiérrez, que apenas atinó a preguntar: "¿Por qué te enojás?".
Lejos de bajar el tono, Groisman lo llevó a tierra firme: "Porque hablan de una chica que fue violada y ustedes dicen 'eh, Alperovich' y nadie defiende a Alperovich". El cruce generó tensión en el estudio y un silencio incómodo que evidenció lo duro del intercambio.
Pero la discusión no terminó ahí. Minutos después, Groisman retomó el tema y recordó un dato que incomodó aún más al libertario: "El abogado de Alperovich fue Cúneo Libarona, ministro de este gobierno". Gutiérrez intentó defenderse con un tecnicismo académico: "Yo estudio Derecho, toda persona tiene derecho a defensa", pero Groisman volvió a golpear con precisión quirúrgica: "Pero justo a Cúneo Libarona ponen de ministro".
El ida y vuelta dejó en claro que no se trataba de un debate menor, sino de una cuestión sensible que toca fibras profundas en la política argentina. José Alperovich, exgobernador de Tucumán y exsenador nacional, fue denunciado en 2019 por su sobrina segunda, quien lo acusó de haberla violado en reiteradas oportunidades mientras trabajaba como su asistente.
El caso tuvo un fuerte impacto mediático y político: primero estuvo en la Justicia de Tucumán, luego pasó a la de Buenos Aires, y finalmente la Corte Suprema determinó que debía investigarse en ambos distritos. En mayo de 2022, el exmandatario fue procesado por abuso sexual con acceso carnal en un fallo que marcó un antes y un después.
