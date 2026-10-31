La Joaqui reafirmó su reinado en el RKT con una noche explosiva, hits e invitados especiales
La cantante desplegó una puesta en escena inspirada en la cultura barrial, repasó sus clásicos y compartió escenario con Tiago PZK en una fiesta a puro baile.
La Joaqui volvió a demostrar por qué es una de las máximas referentes del RKT argentino. La artista se presentó en el C Art Media con un espectáculo que combinó música, baile y una puesta en escena cargada de referencias a la identidad barrial. Frente a un público que acompañó cada canción, la cantante convirtió el encuentro en una verdadera celebración del género que marcó su carrera.
El show estuvo atravesado por una estética que reivindicó la cultura popular y el universo del barrio. Un santuario dedicado al Gauchito Gil, un banco de plaza y una mesa de juntadas fueron algunos de los elementos que formaron parte de la escenografía, mientras distintos bailarines aportaban movimiento y energía a cada presentación.
A lo largo de la noche, La Joaqui recorrió los temas que la consolidaron dentro de la escena urbana y también presentó canciones de su etapa más reciente, en un repertorio que combinó nostalgia, actualidad y mucho RKT.
Tiago PZK, uno de los grandes invitados al show de La Joaqui
Entre los momentos más destacados de la noche estuvo la aparición de Tiago PZK, con quien La Joaqui compartió escenario para interpretar por primera vez en vivo "Pa Que Te Acuerdes" y "Obsesión", su más reciente colaboración. La participación desató la euforia de los presentes y se convirtió en uno de los puntos más celebrados del espectáculo.
El repertorio también incluyó algunos de sus grandes éxitos, como "Gaucho", "Butakera", "Dos Besitos" y "Traidora". A estos se sumaron canciones de ELECTRA, su nuevo álbum, entre ellas "Turreologia", "Paleta" y "Kamikaze", además de sus recientes lanzamientos "Yakuza" y "Wanda Nara".
Otra de las sorpresas llegó de la mano de Marta Fort, quien se subió al escenario para recitar algunas peticiones al Gauchito Gil, en sintonía con el concepto visual del espectáculo. Por su parte, Candu Domínguez aportó su voz en un momento musical que completó la propuesta.
La música continuó con Gusty DJ, encargado de poner a bailar al público con una selección de clásicos y grandes éxitos del RKT.
Con invitados especiales, una puesta en escena que celebró sus raíces y un repertorio que recorrió distintas etapas de su carrera, La Joaqui transformó el C Art Media en una fiesta popular. Una noche en la que volvió a reivindicar su lugar como una de las figuras más representativas del movimiento.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario