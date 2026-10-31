La Joaqui reafirmó su reinado en el RKT con una noche explosiva, hits e invitados especiales

Otra de las sorpresas llegó de la mano de Marta Fort, quien se subió al escenario para recitar algunas peticiones al Gauchito Gil, en sintonía con el concepto visual del espectáculo. Por su parte, Candu Domínguez aportó su voz en un momento musical que completó la propuesta.

La música continuó con Gusty DJ, encargado de poner a bailar al público con una selección de clásicos y grandes éxitos del RKT.

Con invitados especiales, una puesta en escena que celebró sus raíces y un repertorio que recorrió distintas etapas de su carrera, La Joaqui transformó el C Art Media en una fiesta popular. Una noche en la que volvió a reivindicar su lugar como una de las figuras más representativas del movimiento.