Queen llega por primera vez a Sudamérica con una experiencia inmersiva que revive el universo de Freddie Mercury

Uno de los momentos más especiales tendrá como protagonista a Rudi Dolezal, reconocido director de algunos de los videoclips más icónicos de Queen y amigo personal de Freddie Mercury. El realizador compartirá material audiovisual exclusivo, escenas inéditas y entrevistas junto al cantante, además de contar experiencias y anécdotas que vivió junto a la banda.

El cierre estará a cargo de Mickey Callisto, quien se presentará acompañado por una banda completa para interpretar algunos de los grandes clásicos de Queen. Su notable similitud vocal con Freddie Mercury será uno de los atractivos principales de este último tramo, pensado como una celebración en vivo del legado musical del grupo.

De esta manera, Queen Celebration XP propone un recorrido que combina historia, imágenes, música y testimonios para acercar al público a una de las bandas más influyentes de la historia del rock. Una experiencia que invita a descubrir el universo de Queen desde adentro y revivir el legado de Freddie Mercury.