Queen llega por primera vez a Sudamérica con una experiencia inmersiva que revive el universo de Freddie Mercury
La propuesta combina objetos originales, música en vivo, material audiovisual inédito y relatos de protagonistas que compartieron momentos con la banda.
Los fanáticos de Queen tendrán la oportunidad de acercarse como nunca antes a la historia de una de las bandas más importantes de todos los tiempos. Por primera vez en Sudamérica, llega Queen Celebration XP, una experiencia multisensorial que propone recorrer el universo de Freddie Mercury y sus compañeros a través de una combinación de música, exhibiciones y testimonios exclusivos.
La propuesta va mucho más allá de un espectáculo musical tradicional. A lo largo de una misma noche, el público podrá descubrir objetos originales vinculados con la historia del grupo, escuchar algunas de sus canciones más emblemáticas, acceder a material audiovisual exclusivo y conocer anécdotas de personas que formaron parte de su recorrido artístico.
Con distintos momentos especialmente diseñados, la experiencia busca conectar al público con el legado de Queen desde diferentes perspectivas y ofrecer una mirada cercana a la historia detrás de sus canciones.
Cómo será Queen Celebration XP
La primera parte estará dedicada a una exhibición exclusiva de aproximadamente una hora, con piezas originales y objetos de colección relacionados con Queen y Freddie Mercury. Entre los elementos destacados habrá memorabilia, letras manuscritas y materiales que, en algunos casos, nunca fueron presentados públicamente. También contará con un espacio especial dedicado a la histórica visita de la banda a la Argentina en 1981.
Luego llegará Bohemian Stories, un segmento musical protagonizado por Germán Tripel e Iván Petracchi. A través de piano, voz y relatos, ambos recorrerán fragmentos de las canciones más reconocidas del grupo, acompañados por historias y recuerdos que permitirán conocer otros aspectos de su universo creativo.
Uno de los momentos más especiales tendrá como protagonista a Rudi Dolezal, reconocido director de algunos de los videoclips más icónicos de Queen y amigo personal de Freddie Mercury. El realizador compartirá material audiovisual exclusivo, escenas inéditas y entrevistas junto al cantante, además de contar experiencias y anécdotas que vivió junto a la banda.
El cierre estará a cargo de Mickey Callisto, quien se presentará acompañado por una banda completa para interpretar algunos de los grandes clásicos de Queen. Su notable similitud vocal con Freddie Mercury será uno de los atractivos principales de este último tramo, pensado como una celebración en vivo del legado musical del grupo.
De esta manera, Queen Celebration XP propone un recorrido que combina historia, imágenes, música y testimonios para acercar al público a una de las bandas más influyentes de la historia del rock. Una experiencia que invita a descubrir el universo de Queen desde adentro y revivir el legado de Freddie Mercury.
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