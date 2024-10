Emilia Mernes triunfó en su primera noche en Vélez

Fue alrededor de las 21:00 que las luces del estadio de Liniers se apagaron y una ovación ensordecedora recibió a Emilia, quien apareció en el escenario cantando "Exclusive", uno de los himnos de su carrera. Aunque, por si esto fuera poco, también en su masterclass de un verdadero espectáculo, estrenó en vivo "Novio Gangsta", un pop trap con esencia de cha-cha-chá que combina lo mejor de ambos géneros para celebrar la confianza y el amor que comparte con Duki.

Embed - Fenix Entertainment on Instagram: "Primera noche .mp3 Tour en Vélez @emiliamernes protagonizó una noche I C O N I C . ¡Mañana sigue la fiesta!"