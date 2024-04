Emiliano Pinsón, a corazón abierto: "Me di cuenta que tenía parkinson jugando al fútbol"

Además, relató que se dio cuenta que algo malo pasaba mientras "jugaba al fútbol", por lo que decidió asistir al médico pensando que estaba sufriendo estrés. Allí los profesionales le dieron una difícil noticia que Pinsón decidió optimizar: "Alguien me recomendó que lo comunicara, que hiciera un podcast y lo hice, hace bien hablar", indicó.

En lo que respecta al lado B de su situación, compartió con la mesa la parte más compleja de tener parkinson: "Tomo antidepresivos, voy a un psicólogo y a un psiquiatra. No hay que tener miedo de decirlo. Me duelo el cuerpo todos los días, todo el tiempo, pero bueno, hay personas que no pueden manejar, yo manejo", manifestó.

"Vas armándote y sin echar culpas, no hay que decir '¿por qué a mí?', es lo que me tocó. En este proceso es muy importante, no solamente la compañía de la familia, sino también la de médicos, profesores de educación física", aconsejó.