Expectativa por el Martín Fierro de la Moda 2026: uno por uno, todos los nominados
Con figuras consagradas y nuevas caras, la gran noche de la moda argentina ya tiene a sus candidatos confirmados y promete una ceremonia cargada de glamour, sorpresas y consagraciones.
La cuenta regresiva ya comenzó y el mundo del espectáculo argentino se prepara para una de sus citas más esperadas. En el programa A la Barbarossa se dieron a conocer oficialmente los nominados a una nueva edición de los Premios Martín Fierro de la Moda 2026, que se celebrarán el próximo 26 de abril con transmisión en vivo.
El anuncio estuvo a cargo de Valeria Mazza y Luis Ventura, presidente de APTRA, quienes revelaron las ternas en una jornada que combinó emoción, expectativa y repercusión inmediata en redes sociales. La ceremonia contará con la conducción de Iván de Pineda junto a la propia Mazza, en una dupla que buscará imprimirle elegancia y dinamismo a una gala que sigue consolidándose dentro del calendario del espectáculo local.
Entre las categorías más destacadas aparece la de mejor estilo en conducción femenina en programas semanales, donde competirán figuras históricas como Mirtha Legrand y Juana Viale, junto a otras referentes del medio. En el rubro diario, nombres como Verónica Lozano y Mariana Fabbiani también buscarán quedarse con la estatuilla. Por el lado masculino, la terna reúne a figuras de peso como Mario Pergolini, Ángel de Brito y el propio De Pineda, en una categoría que refleja la diversidad de estilos en la conducción actual.
El universo de la ficción también tiene su espacio, con nominaciones para actores y actrices como Griselda Siciliani, Julieta Zylberberg y Benjamín Vicuña, quienes se destacan por su impronta estética en pantalla. En el terreno de los grandes shows, sobresalen nombres populares como Lali Espósito, Wanda Nara y Carolina "Pampita" Ardohain, figuras que marcan tendencia tanto en televisión como fuera de ella.
La moda en sentido estricto también tendrá su reconocimiento, con diseñadores de renombre como Javier Saiach y Evangelina Bomparola entre los nominados, además de estilistas, maquilladores y peluqueros que forman parte clave de la industria. Otro de los focos estará puesto en las nuevas plataformas, con categorías dedicadas al streaming y a las redes sociales. Allí aparecen figuras como Nati Jota, Momi Giardina y Zaira Nara, reflejando el crecimiento de estos espacios en la construcción de estilo y tendencias.
A continuación, los nominados a los Premios Martín Fierro de la Moda 2025
MEJOR ESTILO EN CONDUCCIÓN FEMENINA EN PROGRAMA SEMANAL
- MIRTHA LEGRAND (LA NOCHE DE MIRTHA)
- JUANA VIALE (ALMORZANDO CON JUANA)
- TETÉ COUSTAROT (ARGENTINA DE PELÍCULA)
- JOSEFINA “CHINA” ANSA (LADO V)
MEJOR ESTILO EN CONDUCCIÓN FEMENINA EN PROGRAMA DIARIO
- VERO LOZANO (CORTÁ POR LOZANO)
- YANINA LATORRE (SQP)
- MARIANA FABBIANI (DDM)
- FLOR DE LA V (LOS PROFESIONALES)
MEJOR ESTILO EN CONDUCCIÓN MASCULINA
- MARIO PERGOLINI (OTRO DÍA PERDIDO)
- IVÁN DE PINEDA (PASAPALABRA)
- HÉCTOR MAUGERI (+CARAS)
- ÁNGEL DE BRITO (LAM)
- MARIANO IÚDICA (POLÉMICA EN EL BAR)
- MEJOR ESTILO PANELISTA FEMENINA
- SOL PÉREZ (GRAN HERMANO)
- CAROLINA MOLINARI (PURO SHOW)
- ANALÍA FRANCHÍN (A LA BARBAROSSA)
MEJOR ESTILO PANELISTA MASCULINO
- HERNÁN DRAGO (LOS 8 ESCALONES)
- FABIÁN PAZ (DDM)
- LIZARDO PONCE (SQP)
- GASTÓN TREZEGUET (GRAN HERMANO)
ACTRIZ CON MEJOR ESTILO EN FICCIÓN
- GRISELDA SICILIANI (ENVIDIOSA)
- MONNA ANTONÓPULOS (MENEM)
- JULIETA ZYLBERBERG (YIYA)
- BÁRBARA LOMBARDO (ENVIDIOSA)
ACTOR CON MEJOR ESTILO EN FICCIÓN
- BENJAMÍN VICUÑA (CORAZÓN DELATOR)
- FRANCO MASINI (EL RETORNO)
- LEONARDO SBARAGLIA (MENEM)
MEJOR ESTILO FEMENINO EN BIG SHOW
- LALI ESPÓSITO (LA VOZ ARGENTINA)
- SOFÍA GONET (MASTERCHEF CELEBRITY)
- WANDA NARA (MASTERCHEF CELEBRITY)
- CAROLINA PAMPITA ARDOHAÍN (LOS 8 ESCALONES)
MEJOR ESTILO MASCULINO EN BIG SHOW
- ALE SERGI (LA VOZ ARGENTINA)
- NICO OCCHIATO (LA VOZ ARGENTINA)
- LUCK RA (LA VOZ ARGENTINA)
MEJOR DISEÑADOR/A MODA FEMENINA
- JAVIER SAIACH
- EVANGELINA BOMPAROLA
- MARCELO SENRA
- JUAN HERNÁNDEZ DAELS
MEJOR DISEÑADOR MODA MASCULINA
- MATÍAS CARBONE
- NICOLÁS ZAFFORA
- SEBASTIÁN RAIMONDI
MEJOR MAQUILLADOR/A
- MABBY AUTINO
- VERO LUNA
- GERVASIO LARRIVEY
MEJOR PELUQUERO
- MAX JARA
- MAURO MAX DE BRITO
- FACU DÍAZ (NICHE STUDIO)
- CRISTIAN REY
MEJOR ESTILISTA
- MARIANA GARCÍA NAVARRO – NACHO GARCÍA ROCHA (LOS GARCÍA)
- ROMINA GIANGRECO
- CELINA LATTANZIO (NEGRA NEGRA)
MEJOR INFLUENCER DE MODA
- ZAIRA NARA
- STEPHANIE DEMNER
- ZUZU CODEU
MEJOR ESTILO FEMENINO EN STREAMING
- MOMI GIARDINA (TELEFE – LUZU)
- EVELYN BOTTO (OLGA)
- FLOR JAZMÍN PEÑA (LUZU)
- NATI JOTA (TELFE – OLGA)
MEJOR ESTILO MASCULINO EN STREAMING
- SANTI TALLEDO (TELEFE – LUZU)
- GREGO ROSSELLO (TELEFE)
- FER DENTE (OLGA)
- NACHO ELIZALDE (OLGA)
MEJOR ESTILO EN REDES
- CAROLINA PAMPITA ARDOHAÍN
- VALENTINA ZENERE
- MARTITA FORT
- TEFI RUSSO
NUEVO TALENTO DE LA MODA
- VALENTINA SCHUCHNER
- LUZ BALLESTEROS
- ANUSHKA ELLIOT
Te puede interesar
Las Más Leídas
