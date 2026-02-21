MinutoUno

Netflix: la serie turca con mucho drama y romance que promete ser la mejor del 2026

Se trata de una historia intensa, cargada de pasión, obsesión y emociones profundas que promete convertirse en una de las favoritas.

La serie turca con mucho drama y romance que promete ser la mejor

Con solo 9 episodios, esta nueva apuesta es ideal para maratonear el fin de semana. La ficción está dirigida por Zeynep Günay y cuenta con un elenco destacado encabezado por Selahattin Paal y Eylül Lize Kandemir, quienes interpretan a Kemal y Füsun, respectivamente.

Basada en la reconocida novela homónima del premio Nobel Orhan Pamuk, publicada en 2008, la serie traslada al espectador a la ciudad de Estambul en la década del 70, en una trama donde el amor y las diferencias sociales marcan el destino de sus protagonistas.

El estreno oficial fue el 13 de febrero de 2026 y desde entonces no ha parado de sumar visualizaciones.

De qué trata El museo de la inocencia

La historia sigue a Kemal, un joven empresario adinerado que está comprometido con una mujer de la alta sociedad. Sin embargo, su vida cambia por completo cuando conoce a Füsun, una joven de origen humilde que despierta en él una pasión inesperada.

Lo que comienza como un romance clandestino se transforma en una relación marcada por la obsesión, los secretos y los conflictos sociales. Tal como adelanta la sinopsis oficial de Netflix: “La chispa de un romance clandestino se enciende cuando un hombre se enamora de una mujer inalcanzable para él, en esta adaptación de la exitosa novela”.

Reparto de El museo de la inocencia

Además de Selahattin Paal y Eylül Lize Kandemir, el elenco se completa con:

  • Oya Unustas

  • Tilbe Saran

  • Bülent Emin Yarar

  • Gülçin Kültür ahin

  • Ercan Kesal

  • Zeynep Dinsel

  • Tolga skit

  • Onur Ünsal

Tráiler de El museo de la inocencia

Embed - EL MUSEO DE LA INOCENCIA Trailer SUBTITULADO [HD] Netflix

