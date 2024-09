Emma Vich apuntó contra los exGran Hermano que fueron a ver a Bautista Mascia al Gran Rex

emma vich

"Ninguno de GH compartió un lindo momento conmigo cuando los invité al estreno de mi video solo Alan de Córdoba y El Paisa, Flor y Damián, aparte de mis amigos, productores y mi amor". Luego de esto, agregó: "Ahhhh pero al Rex fuimos todos. Ya sabemos quién está para quien. Un besito y mucha luz. Gracias".

A su vez, a través de su cuenta oficial de Instagram, compartió un video en el que le agradeció a sus fanáticos por todo el apoyo que le dieron. "Quería decirles gracias a toda esa gente que me apoyó y que fue a verme... A toda la comunidad, a toda la gente que saltó, que gritó, que me compartió...", afirmó el peluquero.

En ese sentido, cerró: "Estoy feliz y muy contento... Gracias a todos, los amo y vamos por más gente. Todos saben lo difícil que es ser un artista pop en este momento, un artista independiente, sin sello, sin nada. Todo es a pulmón...Así que gracias por valorar todo eso".

Hay que destacar que, durante el recital de Bautista, los ex hermanitos no solamente asistieron, sino que coreaban sus temas, mientras que Denisse, su novia, subió al escenario con él. Además, el ganador del certamen se mostró muy feliz de ver a sus ex compañeros en primera fila.