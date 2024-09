Emma Vich lanzó su nuevo tema y le tiró un palito a Catalina Gorostidi

Emma usó un fragmento de un video de una discusión entre ellos. En dicha pelea, Cata lo trató de frustrar con los objetivos que tenía su ex compañero: "No vas a bailar ni con Tini, ni con Lali, ni vas a tener su show de una hora y media".

Al parecer, el cordobés le dedicó "Los 2000s" a la médica. La letra es una respuesta a esa frase categórica que le tocó escuchar en la casa: "Ahora soy Iconic, baby, soy un pop stars...".

Fede Bongiorno compartió el videoclip en su cuenta de Twitter y señaló que Emma incluyó ese fragmento de la pelea en el reality. En los comentarios, Cata no tardó en reaccionar: "Jajajajajajajaa siempre protagonista".

Como era de esperarse, el video de Emmanuel se volvió viral en las redes sociales y sorprendió a los usuarios, que no dudaron en compartir el material y dejar comentarios positivos sobre el lanzamiento.

Emma de Gran Hermano abandonó el programa de Yuyito González en vivo

Como finalista de la última edición de Gran Hermano, Emma Vich sigue dando entrevistas y promocionando su trabajo. Sin embargo, en las últimas horas se viralizó un trágico momento que vivió en una entrevista con Yuyito González.

Uno de los panelistas del ciclo, Facundo Ventura, le preguntó: "¿Tienen ganas de casarse? Ellos no se casaron. Porque yo la otra vez le pregunté a Nico (pareja de Emma) y me dijo que casados no estaban".

Ante esto, Emma se sorprendió y dijo: "¿Cómo que te dijo que no estábamos casados?". Tal es así que, con eso, Facundo le explicó que esas fueron las palabras de su pareja mientras él todavía estaba en la casa.

“No, no me preguntaste eso. Nunca me preguntaste”, se quejó Nico desde detrás de cámara, mientras Emmanuel se iba incomodando cada vez más.

Fue en ese mismo momento que Emma no lo dudó y se levantó de la entrevista. “Uy, se va, abandona el móvil. No, no abandones, ¿eh? No, Emma, pero es una pregunta”, le dijo la conductora, pero no logró retenerlo.

En ese sentido, Yuyito González lanzó: “No, vení, vení. No entendí nada. No, chicos, voy allá. Paren un momento. Acompañame, director”, dijo mientras lo seguía por todo el estudio. Al verlo partir, en el programa concluyeron que "Emma es un gran actor".

