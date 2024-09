Emma Vich se separó de su marido: "Mal momento"

Por su parte, La Tía Sebi reveló que Emma le había confesado haber “cometido un error” al intercambiar mensajes comprometidos con Piñero, lo que habría generado tensiones en su relación. “Cuando Emma vino a mi programa, no estaba como muy Emma Vich. Me di cuenta de que le faltaban ánimos, le faltaba energía. Entonces, cuando terminó el programa me acerqué y le pregunté si estaba bien, si le pasaba algo. Ahí me comenta que se había separado de su novio hace poquito”, contó.

“Emma fue muy sincero al contarme que se mandó una cagada. Esto lo estoy contando porque él me dio autorización: el marido de Emma habría descubierto unos chats un poco subidos de tono con Tomás Piñero, participante de Survivor. Se los veía juntos en historias, en streamings, estaban ahí en el mundillo de Telefe, parece que pegaron buena onda, salían y demás”, detalló.

La bronca de Emma Vich con los ex Gran Hermano

El ganador de la última edición de Gran Hermano, Bautista Mascia, debutó en Argentina como cantante con un espectáculo en el Teatro Gran Rex, rodeado de polémicas y adversidades. Se habló de la baja venta de entradas, pero lo que más llamó la atención fue un posteo de Emma Vich, subcampeón del reality.

Todo comenzó cuando en redes sociales se afirmaba que el artista argentino-uruguayo no había logrado vender ni la mitad de las entradas para el concierto, lo que habría llevado a la circulación de promociones especiales y ofertas de "2x1".