En la recta final de Bake Off Famosos, Cande Molfese reconoció su romance con Gastón Edul

Pero la sorpresa no terminó ahí. Cande, con su característico humor, no dudó en seguir revelando detalles sobre su experiencia en Bake Off. Enseguida, aseguró que sí, encontró el amor en la pastelería, generando aún más intriga entre los televidentes. "Recibí muchos mensajes, pero Wanda quería saber acerca de un mensaje en particular", confesó dejando a todos expectantes.

¿Cande encontró el amor en la carpa? ¡Wanda, decinos qué dice ese mensaje! Mirá #BakeOffFamosos en mitelefe.com/vivo y reviví los episodios en @disneyplusla

Fue entonces cuando la novia de L-Gante, lanzó la frase que terminó por descolocar a todos: "¿Bebé?". Ante la curiosidad de Wanda, Cande continuó jugando con su respuesta y bromeó: “¿Bebé, te parece grave? Bebé, yo le digo ‘bebé’, filmame, hola bebé, ¿qué hacés bebé?”

Fue en ese momento cuando Cande reflexionó sobre las diferencias generacionales y cómo los jóvenes se comunican, manifestando: “¿Viste cómo somos los jóvenes? Vos también sabes de eso”, haciendo alusión a todo lo que se encuentra viviendo la empresaria con el cantante de cumbia 420 desde que se separó de Mauro Icardi.

A lo que Wanda, con su típica soltura, respondió: “Libres y sin presiones”. Cande no dejó pasar la oportunidad y remató: “Sin presiones”, a modo de guiño con respecto relación que mantiene con el periodista Gastón Edul, quien ha sido objeto de rumores y especulaciones en las últimas semanas. La frase dejó en evidencia que Cande sigue manteniendo su postura relajada sobre su vida amorosa, sin dejarse presionar por el alrededor