En medio del furor por "Harry Potter", la revelación de Emma Watson durante su época de Hermione Granger

La similitud entre la ficción y la realidad no se limitó únicamente a los objetos rescatados del set. Durante las grabaciones de "Harry Potter y el prisionero de Azkaban", el cineasta Alfonso Cuarón solicitó a los tres jóvenes un ensayo descriptivo sobre sus respectivos personajes.

Fiel al perfil académico de Hermione Granger, Emma Watson presentó un texto de más de 16 páginas de extensión. En contraposición, Daniel Radcliffe redactó apenas una carilla, mientras que Rupert Grint omitió entregar la tarea asignada, emulando de forma involuntaria el comportamiento habitual de Harry Potter y Ron Weasley ante los deberes escolares.