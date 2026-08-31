Lionel Messi es fan de Harry Potter: qué significa la birome que usó para despedirse de la Selección Argentina

Para los fanáticos de la literatura y el cine de "Harry Potter", la inclusión de este elemento no pasa desapercibida. En la tercera entrega de la saga, "Harry Potter y el prisionero de Azkaban", la profesora Minerva McGonagall le entrega este artefacto mágico a Hermione Granger con el fin de permitirle retroceder las horas del día y así poder cursar múltiples asignaturas en simultáneo. Con el paso de la trama, el Giratiempo se convierte en una pieza clave e icónica del cine fantástico, representando la posibilidad poética de manipular las agujas del reloj, alterar el tiempo vividos y revivir instantes irrepetibles.