Revelaron quién intenta acercar a Tini Stoessel y su papá en medio del momento más tenso del conflicto

De acuerdo con lo informado, ese documento contempla información relacionada con las sociedades, las cuentas y el patrimonio. A partir de este proceso, también estaría bajo análisis la posibilidad de realizar cambios en la estructura societaria de la familia.

Por otro lado, Mariana Muzlera, madre de Tini, se mantiene por fuera de la situación y todavía no habría regresado de Miami. "La madre está alejada. Todavía no vuelve de Miami, no quiere enfrentar a la prensa", explicaron al referirse a su ausencia.

Además, aseguraron que Muzlera no estaría participando de las conversaciones que se producen en medio de la crisis familiar y agregaron que "está bloqueada también". De esta manera, mientras Mariana permanece distante, Francisco habría tomado un papel activo intentando recomponer el diálogo entre Tini y Alejandro.

El dato desconocido sobre Tini Stoessel que salió a la luz

En medio de las versiones que continúan apareciendo sobre la relación de Tini Stoessel con sus padres, Fernanda Iglesias dio a conocer en Puro Show otro episodio relacionado con el pasado de la cantante.

Según relató la periodista, hubo una época en la que Tini quiso ser evangelista y asistía a misas sin que lo supieran Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Iglesias aseguró que recibió esa información de personas que trabajaron junto a la artista en tareas de producción y servicios.

La revelación fue relacionada con otros testimonios que surgieron en los últimos días sobre la dinámica familiar. Entre ellos, el de Yanina Latorre, quien había asegurado que Tini acudía acompañada por un testigo cuando debía conversar con sus padres.

En ese contexto, Iglesias puso el foco en que la cantante no habría podido contarles abiertamente aquella decisión. El episodio se suma a las distintas versiones que aparecieron alrededor de la economía de Tini, entre ellas la afirmación de que en determinado momento habría llegado a no disponer de dinero para pagar su propia comida.