Revelaron quién intenta acercar a Tini Stoessel y su papá en medio del momento más tenso del conflicto
Una persona clave estaría buscando acercar a Tini Stoessel y su padre en plena disputa por la auditoría patrimonial.
Francisco Stoessel, hermano de Tini Stoessel, habría quedado en el centro de la interna familiar que por estos días tiene como protagonistas a la cantante y a su padre, Alejandro Stoessel. Según trascendió, sería él quien intenta acercar posiciones mientras continúan las repercusiones por los pedidos vinculados a una auditoría patrimonial.
La información se conoció en DDM, donde Guido Záffora explicó cuál sería actualmente el papel del joven dentro del conflicto. "Quien está intercediendo en estos momentos para que todo sea mejor y tengan vínculo es Francisco, su hermano", reveló.
Aunque el vínculo entre los hermanos tampoco estaría atravesando su mejor etapa, Francisco habría logrado mantener un canal de diálogo que le permite intervenir en la situación. "lo escucha, es el que está intercediendo entre él y el padre", remarcó Záffora.
En paralelo, comenzaron a conocerse más detalles acerca de la revisión de las cuestiones económicas y patrimoniales que rodean a la artista. Martín Candalaft explicó cómo se habría iniciado ese procedimiento y quién estuvo a cargo de reunir la información.
"A mí lo que me explicaron con respecto a lo de la auditoría es que en realidad los apoderados de Tini actuales le pidieron al padre que envíe una especie de resumen, análisis, revisión patrimonial que lo hizo el propio Alejandro Stoessel", señaló.
De acuerdo con lo informado, ese documento contempla información relacionada con las sociedades, las cuentas y el patrimonio. A partir de este proceso, también estaría bajo análisis la posibilidad de realizar cambios en la estructura societaria de la familia.
Por otro lado, Mariana Muzlera, madre de Tini, se mantiene por fuera de la situación y todavía no habría regresado de Miami. "La madre está alejada. Todavía no vuelve de Miami, no quiere enfrentar a la prensa", explicaron al referirse a su ausencia.
Además, aseguraron que Muzlera no estaría participando de las conversaciones que se producen en medio de la crisis familiar y agregaron que "está bloqueada también". De esta manera, mientras Mariana permanece distante, Francisco habría tomado un papel activo intentando recomponer el diálogo entre Tini y Alejandro.
El dato desconocido sobre Tini Stoessel que salió a la luz
En medio de las versiones que continúan apareciendo sobre la relación de Tini Stoessel con sus padres, Fernanda Iglesias dio a conocer en Puro Show otro episodio relacionado con el pasado de la cantante.
Según relató la periodista, hubo una época en la que Tini quiso ser evangelista y asistía a misas sin que lo supieran Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Iglesias aseguró que recibió esa información de personas que trabajaron junto a la artista en tareas de producción y servicios.
La revelación fue relacionada con otros testimonios que surgieron en los últimos días sobre la dinámica familiar. Entre ellos, el de Yanina Latorre, quien había asegurado que Tini acudía acompañada por un testigo cuando debía conversar con sus padres.
En ese contexto, Iglesias puso el foco en que la cantante no habría podido contarles abiertamente aquella decisión. El episodio se suma a las distintas versiones que aparecieron alrededor de la economía de Tini, entre ellas la afirmación de que en determinado momento habría llegado a no disponer de dinero para pagar su propia comida.
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