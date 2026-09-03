Gloria Carrá opinó sobre los Stoessel: "Me apena que las personas sean tan ambiciosas con sus hijos"

Gloria Carrá y Ángela Torres.

Con Ángela ya adulta y al frente de su carrera, Gloria aseguró que actualmente evita involucrarse en sus decisiones financieras. Su intervención, según explicó, se limita a saber si cuenta con profesionales que puedan orientarla correctamente.

“Lo que sí hago es preguntarle si está bien asesorada, pero no me meto en ese tema, es muy delicado”, señaló.

Gloria Carrá se refirió a la situación de Tini y Alejandro Stoessel

La actriz también fue consultada por la controversia que tiene como protagonistas a Tini y Alejandro Stoessel. Carrá conoce al productor por haber trabajado con él en Patito Feo, aunque dejó en claro que prefiere no emitir una opinión específica sobre lo ocurrido entre padre e hija.

“Trabajé con Alejandro en Patito Feo y te soy sincera, no quiero ni opinar del tema con su hija. Me da mucha pena que muchos padres hagan eso, no lo puedo ni creer”, manifestó.

A partir de su propia experiencia como madre de una artista que comenzó su carrera a temprana edad, Carrá sí planteó su posición sobre los padres que se quedan con el dinero generado por sus hijos.

“Me apena que las personas sean tan ambiciosas y puedan llegar a quitarle plata a un hijo”, concluyó.