Nicole Neumann habló de Tini Stoessel y reveló cómo administra el dinero que ganan sus hijas

Además de enseñarles a administrar lo que ganan, Neumann señaló que intenta encontrar un equilibrio para que puedan disfrutar del fruto de sus trabajos durante esta etapa de sus vidas.

“Para mí también ellas lo hacen como un juego, me gusta que ellas, si bien aprendan, que aprendan a ir administrando la plata, pero también que la usen en cosas que ellas hoy disfrutan y les diviertan”.

Nicole Neumann recordó cómo administraba su dinero al comienzo de su carrera

Al repasar su adolescencia y sus primeros pasos profesionales, Nicole Neumann reconoció que en aquel momento desconocía muchos de los movimientos que se realizaban con el dinero que obtenía por su trabajo.

“Yo confiaba en lo que me decían que se estaba haciendo con esa plata, no tenés muchas formas de saber la realidad, no tenés ningún tipo de control y de noción, claramente que no”.

Con el paso de los años, la modelo decidió involucrarse de lleno en sus finanzas y organizar personalmente los aspectos relacionados con sus ingresos y obligaciones.

“Me ordené un montón con contadores, con las inscripciones correspondientes, como con todo y bueno, a partir de ahí empecé a tener el control yo”.

Finalmente, al analizar aquellas decisiones desde el presente, Nicole reconoció que hoy actuaría de otra manera en varios aspectos, especialmente en lo relacionado con el ahorro y la planificación económica a largo plazo.

“Sí, un montón de cosas, ahorrar, haber hecho inversiones a futuro, qué sé yo, un montón de cosas”.