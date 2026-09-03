Nicole Neumann habló de Tini Stoessel y reveló cómo administra el dinero que ganan sus hijas
La modelo se refirió a cómo gestiona los ingresos de sus hijas y trazó un paralelismo con la situación familiar de Tini Stoessel.
La experiencia que Nicole Neumann acumuló desde sus primeros años en el mundo del modelaje marcó también la manera en la que hoy acompaña a sus hijas en sus propios trabajos. A partir del debate que se generó alrededor de Tini Stoessel y la administración de su patrimonio, la modelo contó cómo se organiza puertas adentro de su familia y recordó qué ocurrió con sus ingresos cuando todavía era menor de edad.
En diálogo con Puro Show, Nicole explicó que durante los primeros años de su carrera no tenía la posibilidad de administrar personalmente el dinero que generaba. La situación cambió una vez que alcanzó la mayoría de edad y decidió comenzar a ocuparse de sus contratos.
“Cuando era menor no podía, por una cuestión lógica y legal, manejar mi plata. Y a los 18 o 19 años, con una persona que me ayudó en ese momento, dije, ‘bueno, listo, a partir de ahora empiezo a cobrar yo mis contratos, a recibir yo y a derivar las comisiones a quien haya traído ese contacto, si es que vino de otro lado o vino de afuera, pero bueno, hasta acá empiezo a manejarlo yo’”, recordó.
Su propia historia, según relató, influyó en la forma en la que decidió actuar con sus hijas, quienes también comenzaron a tener experiencias laborales siendo menores. En ese sentido, aseguró que busca que conozcan cuánto dinero reciben y que puedan participar de las decisiones sobre qué hacer con esos ingresos.
“Ellas saben perfectamente lo que cobran, porque yo se los muestro, las charlas, y ellas me dicen qué quieren hacer... bueno, esta platita, ‘¿la querés cambiar a dólares y guardar? ¿Querés que directamente te la transfiera?’“, detalló.
Además de enseñarles a administrar lo que ganan, Neumann señaló que intenta encontrar un equilibrio para que puedan disfrutar del fruto de sus trabajos durante esta etapa de sus vidas.
“Para mí también ellas lo hacen como un juego, me gusta que ellas, si bien aprendan, que aprendan a ir administrando la plata, pero también que la usen en cosas que ellas hoy disfrutan y les diviertan”.
Nicole Neumann recordó cómo administraba su dinero al comienzo de su carrera
Al repasar su adolescencia y sus primeros pasos profesionales, Nicole Neumann reconoció que en aquel momento desconocía muchos de los movimientos que se realizaban con el dinero que obtenía por su trabajo.
“Yo confiaba en lo que me decían que se estaba haciendo con esa plata, no tenés muchas formas de saber la realidad, no tenés ningún tipo de control y de noción, claramente que no”.
Con el paso de los años, la modelo decidió involucrarse de lleno en sus finanzas y organizar personalmente los aspectos relacionados con sus ingresos y obligaciones.
“Me ordené un montón con contadores, con las inscripciones correspondientes, como con todo y bueno, a partir de ahí empecé a tener el control yo”.
Finalmente, al analizar aquellas decisiones desde el presente, Nicole reconoció que hoy actuaría de otra manera en varios aspectos, especialmente en lo relacionado con el ahorro y la planificación económica a largo plazo.
“Sí, un montón de cosas, ahorrar, haber hecho inversiones a futuro, qué sé yo, un montón de cosas”.
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