En pleno cruce con Griselda Siciliani, Sabrina Rojas subió una foto con ropa de Luciano Castro y sorprendió a todos

Luego de esto, compartió otra historia de Instagram desde la cama junto a su perro, donde se la veía con la misma remera. “Muy domingo”, agregó.

Sabrina Rojas posteo Luciano Castro

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en dejar sus comentarios al respecto y se mostraron molestos con la actitud que tuvo Sabrina, ya que la prenda que lucía en sus fotos era de su ex pareja, Luciano Castro.

“La remera de Castro”, “Qué necesidad de ser tan pesada”, “Suelte y haga su vida”, “La típica ex territorial”, “La musculosa que se olvidó Castro jaja”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.

Minutos después, Pochi, de Gossipeame, habló sobre esta historia y dejó algunas frases picantes. “¿Qué nos quiere decir Sabri con esta foto con la remera de Lucho y la canción de Charly ‘Tu vicio’ justo en la parte que dice ‘en tu vida soy un vicio más, ¿por qué no me dejás?’”, escribió.

“Es divina, pero qué fiaca debe ser tenerla de ex. jajaja Me da que no suelta, más allá de lo que dice que no estaría con él y bla. Le creo que no volvería con él, pero es como que necesita marcar territorio”, sentenció la influencer.

Sabrina Rojas posteo

Sabrina Rojas fulminó a Griselda Siciliani: "Tengo una cuestión de piel"

Sabrina Rojas tuvo fuertes declaraciones contra Griselda Siciliani, la actual novia de su ex Luciano Castro. La criticó y dejó algunos misteriosos mensajes sobre su vínculo en el pasado. "Todo vuelve", destacó.

La conductora fue de invitada al programa de streaming de Ángel de Brito, Bondi Live, y se despachó contra la actriz: "Tengo una cuestión de piel", aseguró cuando le preguntaron por ella.

"Griselda me parece una de las mejores actrices que tenemos en el país, me parece espectacular. Es muy divertida cuando la ves en las notas pero yo tengo una cuestión de piel por cosas de la vida", comenzó diciendo.

Luego, Ángel le preguntó si le caía mal o no le creía lo que decía, Sabrina subrayó que "No me gusta caretear y tampoco quiero armar un escándalo. Tengo una cuestión de piel y es muy loco como a veces la vida da vueltas las cosas", explicó.

Sobre si Luciano la había engañado con Griselda, Sabrina respondió: "No voy a decir cosas" y no quiso decir más detalles.