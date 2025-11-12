En qué consiste la alianza de MasterChef con KICK, la plataforma de streaming número uno en Latinoamérica
Telefe busca acercarse a nuevas audiencias y consolidar un modelo híbrido de entretenimiento donde el público ya no es solo espectador, sino parte activa del show.
El mundo del streaming y la TV se entrecruzan con el reciente acuerdo inédito entre KICK, la plataforma de livestreaming número uno en Latinoamérica, y el canal Telefe, para integrar el exitoso programa MasterChef Celebrity Argentina al universo digital.
Esta colaboración busca llevar el reality culinario, conducido por Wanda Nara y que mantiene buenas cifras de rating en el prime time, a un público nativo digital a través de co-transmisiones interactivas.
Creadores de contenido clave en KICK Argentina, como Manuel “Mernuel” Merlo, Mathias “c0ker” Vasile, Gerónimo “Momo” Benavides, Roberto Galati y Teo “TeoDM” Ivan Mendonca, están fusionando la experiencia de la televisión tradicional con la interactividad del streaming.
Con este acuerdo, KICK y Telefe no solo acercan a nuevas audiencias, sino que también consolidan un modelo híbrido de entretenimiento donde el público ya no es solo espectador, sino parte activa del show.
"Estamos redefiniendo cómo se consume el contenido en vivo y ampliando el alcance de nuestros streamers a audiencias masivas," aseguró Ryan Webb, gerente de operaciones de KICK, destacando que esta convergencia demuestra el poder del entretenimiento interactivo.
El impacto de la alianza se midió en el primer episodio de la cuarta temporada, donde la actividad de chat reflejó un alto engagement del público digital. La plataforma de análisis StreamCharts reveló picos de hasta 8.300 usuarios únicos interactuando y la generación de más de 89.000 mensajes en el chat de los streamers.
En cuanto a los participantes, el influencer Ian Lucas se posicionó como la figura más comentada, con más de 2.100 mensajes a su alrededor. Esta cifra le dio una ventaja del 177% sobre su competidora más cercana, la actriz y comediante Momi Giardina; mientras que otros nombres destacados en el chat fueron la host Wanda Nara y los jueces del programa, quienes ocuparon el top 10 de menciones.
