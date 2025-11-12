En qué consiste la alianza de MasterChef con KICK, la plataforma de streaming número uno en Latinoamérica

El impacto de la alianza se midió en el primer episodio de la cuarta temporada, donde la actividad de chat reflejó un alto engagement del público digital. La plataforma de análisis StreamCharts reveló picos de hasta 8.300 usuarios únicos interactuando y la generación de más de 89.000 mensajes en el chat de los streamers.

En cuanto a los participantes, el influencer Ian Lucas se posicionó como la figura más comentada, con más de 2.100 mensajes a su alrededor. Esta cifra le dio una ventaja del 177% sobre su competidora más cercana, la actriz y comediante Momi Giardina; mientras que otros nombres destacados en el chat fueron la host Wanda Nara y los jueces del programa, quienes ocuparon el top 10 de menciones.