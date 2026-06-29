En qué orden cronológico ver "Supercampeones": el anime completo
"Supercampeones" es uno de los animes más importantes de Japón y, con el éxito del país en el Mundial, te contamos en qué orden seguirlo.
Para los fanáticos de la animación japonesa y las historias de fútbol que marcaron a generaciones, organizar una maratón de esta franquicia puede transformarse en un verdadero desafío táctico. La serie anime Supercampeones se estrenó en Japón el 13 de octubre de 1983 y finalizó el 27 de marzo de 1986. A partir de este hito fundacional, la saga sumó diferentes reversiones, continuaciones y contenidos especiales. Conocé cómo verlo de principio a fin sin perderte ningún detalle de la trama.
Para disfrutar de "Supercampeones" al máximo, te recomiendo seguir este orden estructurado paso a paso, el cual te va a permitir comprender toda la evolución de los futbolistas desde sus primeros partidos en el colegio:
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"Captain Tsubasa" (1983): Esta serie clásica, también conocida como "Supercampeones" o "Oliver y Benji", abarca los inicios de la historia, desde la infancia de Oliver Atom hasta su paso por la escuela primaria y su participación en el Torneo Nacional Infantil. Comprende 128 episodios en total.
"Captain Tsubasa: Road to 2002" (2006): Esta serie se centra en la trayectoria de Oliver en la selección juvenil de Japón y su camino hacia la Copa Mundial Sub-20 del 2002. Para mayor comodidad del espectador, se divide en dos partes bien marcadas: "Road to Dream" (52 episodios) y "Captain Tsubasa: Road to 2002" (50 episodios).
"Captain Tsubasa" (2018): Este remake moderno reanima la historia original de Captain Tsubasa desde la perspectiva de Oliver en la escuela primaria, con gráficos actualizados y algunas modificaciones en la trama a lo largo de sus 52 episodios.
"Captain Tsubasa: Captain Tsubasa J" (2018): Continúa la historia de Captain Tsubasa (2018), siguiendo a Oliver en su paso por la escuela secundaria y su participación en el Torneo Nacional Juvenil. Cuenta con 26 episodios.
Suplentes de lujo: largometrajes y animaciones especiales para fanáticos
Si una vez que termines las producciones principales todavía te quedás con ganas de más acción dentro de la cancha, la franquicia posee una serie de contenidos complementarios. Podés sumarle a tu experiencia este orden opcional compuesto por piezas cinematográficas y videos animados:
Películas:
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"Captain Tsubasa: European Dream" (1989): Se ubica entre la serie clásica y Road to 2002, y narra un encuentro amistoso entre la selección juvenil de Japón y la de Europa.
"Captain Tsubasa: World Youth" (1994): Transcurre después de Road to 2002 y muestra la participación de Oliver en la Copa Mundial Sub-23.
OVAs:
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"Captain Tsubasa: Holland Youth" (1989): Un episodio especial que presenta un partido amistoso entre la selección juvenil de Japón y la de Holanda.
"Captain Tsubasa: All-Star Dream" (1992): Un partido de exhibición entre estrellas de la selección juvenil de Japón y jugadores de todo el mundo.
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