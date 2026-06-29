En qué orden cronológico ver "Supercampeones": el anime completo

Para los fanáticos de la animación japonesa y las historias de fútbol que marcaron a generaciones, organizar una maratón de esta franquicia puede transformarse en un verdadero desafío táctico. La serie anime Supercampeones se estrenó en Japón el 13 de octubre de 1983 y finalizó el 27 de marzo de 1986. A partir de este hito fundacional, la saga sumó diferentes reversiones, continuaciones y contenidos especiales. Conocé cómo verlo de principio a fin sin perderte ningún detalle de la trama.