"Spiderman: un nuevo día": fecha de estreno, tráiler y sinopsis de la nueva película de Marvel

“Es un nuevo día para Peter Parker”, reza la sinopsis. “Luchar contra el crimen a tiempo completo como Spider-Man en un mundo que no lo recuerda, y la presión de ver a sus viejos amigos seguir adelante sin él provoca un cambio en Peter que tal vez no tenga el poder de controlar”.

Asimismo, el comunicado oficial profundiza en la amenaza inédita que deberá enfrentar la ciudad y el costo personal que implicará este nuevo desafío para el arácnido: “Pero esa transformación también podría ser lo único que pueda detener una nueva y estremecedora amenaza para la ciudad y sus seres queridos: un poderoso villano que nadie puede ver” , continúa la descripción oficial de la película.

“Puede que el mundo haya olvidado a Peter Parker, pero él no los ha olvidado a ellos”.

Tráiler oficial de "Spiderman: un nuevo día"