Denisse González habló de la enfermedad que la dejó internada: "Me pincharon por todos lados"

Si bien ya pudo regresar a su casa, la recuperación todavía continúa y el tratamiento que recibió hasta el momento es considerado una solución provisoria. La influencer explicó que deberá seguir controlando sus valores y evaluar junto con los especialistas cuáles serán los próximos pasos.

"También hay un abanico de tratamientos, el primero que hicimos no funcionó. Ahora me dieron un parche, yo ahora tengo unas plaquetitas para vivir mi vida y estar en mi casa, pero lamentablemente van a bajar. Esto es solo un parche para que yo pueda tener un estado de vida normal. Vamos a ver cómo seguir", reveló.

Las señales que Denisse González había pasado por alto

Al recordar cómo llegó a detectar el problema, Denisse reconoció que había presentado algunos síntomas que inicialmente no relacionó con una posible enfermedad. Entre ellos, mencionó la aparición de moretones y pequeñas manchas rojizas en diferentes partes del cuerpo.

"Me di cuenta de esto porque yo tenía moretones en el cuerpo y algo que se llama petequias, que son unos puntitos rojos que confundí con alergia. No le di bola a eso, pero gracias a Dios me hice el examen general de siempre".

Denisse González junto a su novio Bautista Mascia, ambos surgidos en Gran Hermano.

Además, contó que una serie de coincidencias terminó haciendo que realizara el análisis unos días antes de lo previsto y que eso podría haber sido determinante.

"Un día me desvelé y fui cuatro días antes al laboratorio a hacerme el chequeo, no solo eso, sino que se me canceló un viaje que iba a hacer en esos días. Así que no sé cómo, pero llegué, esos 4 días podrían haber cambiado todo", reflexionó sobre la providencial anticipación del control médico.

Con el diagnóstico en proceso de tratamiento y seguimiento, la exparticipante de Gran Hermano eligió cerrar su mensaje con una mirada positiva. Reconoció que atraviesa momentos difíciles, pero aseguró que intenta afrontar esta etapa acompañada por sus seres queridos y con la mejor actitud posible.

"A veces la vida te pone estas cosas en el camino y uno no las elige, pero sí puede elegir cómo atravesarlas, y elegí hacerlo con el mejor humor posible. Tengo mis días, porque es un garrón, pero vamos a tirar las buenas energías y ojalá que esto sea algo corto que dure poco y termine siendo una anécdota. Como me dijo una persona que quiero mucho: siempre es un día más cerca de la curación", cerró con optimismo.