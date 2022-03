Tras la crisis de 2001, circulaba por mail el "Testamento de Enrique Pinti", un texto que golpeaba a todos los sectores políticos argentinos y fue replicado en varias páginas web de entonces. "Es un monólogo que hice en teatro y que está dando vueltas en internet desde hace unos 8 meses. Eso no me molesta para nada. Al contrario, me gusta", dijo por entonces el actor que murió este domingo a los 82 años.