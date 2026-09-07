Gilda, 30 años después: la voz que convirtió sus canciones en un legado eterno

Pero hubo algo más. Después de su muerte comenzó a crecer una devoción alrededor de su figura. En el lugar donde ocurrió el accidente, en Entre Ríos, se levantó un santuario que con los años se convirtió en destino de peregrinación. Allí llegan seguidores que le piden salud, trabajo, amor y también quienes simplemente buscan homenajear a una artista que marcó sus vidas.

Ese fenómeno terminó de transformar a Gilda en una figura popular que excede cualquier clasificación musical. Para muchos de sus seguidores, dejó de ser solamente una cantante para convertirse en una presencia espiritual, una especie de santa popular cuya imagen permanece asociada a la esperanza y a la posibilidad de salir adelante.

Y quizás ahí esté una de las razones por las que su música sigue vigente. Gilda cantaba sobre el amor, el desamor, las despedidas y las segundas oportunidades con una sensibilidad que todavía encuentra eco en quienes la escuchan.

Treinta años después de aquella tragedia en una ruta entrerriana, su voz sigue apareciendo donde menos se la espera. En una fiesta, en una cancha, en una radio o en un video que se vuelve viral. Cambiaron las generaciones, las plataformas y las formas de escuchar música, pero sus canciones permanecieron.

Gilda murió hace 30 años. Su música, en cambio, nunca aprendió a despedirse.