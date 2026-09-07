Gilda, 30 años después: la voz que convirtió sus canciones en un legado eterno
La cantante murió el 7 de septiembre de 1996, cuando tenía 34 años y atravesaba el momento más importante de su carrera.
Hay artistas que dejan canciones. Otros dejan una época. Y están quienes, incluso después de morir, consiguen seguir formando parte de la vida cotidiana de millones de personas. Gilda pertenece a ese último grupo. A tres décadas de su muerte, su voz continúa sonando en fiestas, radios, canchas y reuniones familiares, mientras su historia permanece grabada en la cultura popular argentina.
Miriam Alejandra Bianchi había llegado a la música después de trabajar como maestra jardinera. Su ingreso al mundo tropical se produjo casi de manera inesperada, pero rápidamente encontró un lugar propio en una escena dominada por hombres. En apenas seis años de trayectoria construyó una carrera que la llevó desde sus primeros discos hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas de la cumbia argentina.
El 7 de septiembre de 1996, todo cambió. Gilda viajaba junto a parte de su familia y músicos de su banda hacia Chajarí, Entre Ríos, cuando el micro en el que se trasladaban chocó contra un camión en el kilómetro 129 de la Ruta Nacional 12. Tenía 34 años. En el accidente también murieron su hija Mariel, su madre Isabel, tres integrantes de su grupo y el conductor del vehículo.
Gilda: de la tragedia al mito
La noticia conmocionó al país, pero la muerte no significó el final de Gilda. Con el paso de los años, sus canciones adquirieron una dimensión todavía mayor y comenzaron a ser escuchadas por generaciones que ni siquiera habían vivido el auge de la cantante durante los años 90.
“No me arrepiento de este amor”, “Fuiste”, “Paisaje” y “Corazón valiente” se transformaron en clásicos de la música popular argentina. Su repertorio consiguió salir de los límites de la cumbia y convertirse en parte de una memoria colectiva que todavía se renueva.
Pero hubo algo más. Después de su muerte comenzó a crecer una devoción alrededor de su figura. En el lugar donde ocurrió el accidente, en Entre Ríos, se levantó un santuario que con los años se convirtió en destino de peregrinación. Allí llegan seguidores que le piden salud, trabajo, amor y también quienes simplemente buscan homenajear a una artista que marcó sus vidas.
Ese fenómeno terminó de transformar a Gilda en una figura popular que excede cualquier clasificación musical. Para muchos de sus seguidores, dejó de ser solamente una cantante para convertirse en una presencia espiritual, una especie de santa popular cuya imagen permanece asociada a la esperanza y a la posibilidad de salir adelante.
Y quizás ahí esté una de las razones por las que su música sigue vigente. Gilda cantaba sobre el amor, el desamor, las despedidas y las segundas oportunidades con una sensibilidad que todavía encuentra eco en quienes la escuchan.
Treinta años después de aquella tragedia en una ruta entrerriana, su voz sigue apareciendo donde menos se la espera. En una fiesta, en una cancha, en una radio o en un video que se vuelve viral. Cambiaron las generaciones, las plataformas y las formas de escuchar música, pero sus canciones permanecieron.
Gilda murió hace 30 años. Su música, en cambio, nunca aprendió a despedirse.
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