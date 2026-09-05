BB ASUL presentó "Miss Universo", un disco que reivindica la diferencia y transforma la rareza en identidad
La artista lanzó su nuevo trabajo discográfico con una propuesta que recorre el grunge, el nu metal, el rock y el pop.
BB ASUL presentó “Miss Universo”, su nuevo trabajo discográfico, un álbum construido alrededor de la identidad, la diferencia y la reivindicación de quienes alguna vez sintieron que no encajaban. El lanzamiento llega después de los adelantos “Tabaco Para Armar”, “Ajedrez” feat. Masacre y “Colmillos” feat. Taichu, y amplía el universo sonoro que la artista viene desarrollando junto al productor Dante Saulino.
El concepto del disco parte de una mirada hacia aquellos que alguna vez fueron señalados por ser diferentes. BB ASUL convierte esa percepción externa en una forma de reivindicación y propone celebrar a quienes encontraron en sus propias particularidades una fuente de fuerza.
Una celebración de los “perdedores con suerte”
“Miss Universo” nace como una declaración de amor a “los raros, las raras, lxs deformes, los feos”, pero también a quienes aprendieron a encontrar la felicidad en aquello que otros consideraron un defecto.
La artista dedica el álbum a su familia, sus amigos y su mamá, además de recordar especialmente a Luna, “que me escucha siempre desde más cerca de Dios”. De esta manera, el trabajo se convierte también en un homenaje a quienes, incluso cuando casi nunca les toca ganar, continúan enfrentando el mundo con amor.
El resultado es una obra que abraza la rareza como una forma de resistencia y que encuentra belleza en aquello que muchas veces queda por fuera de los estándares.
Musicalmente, el álbum recorre distintos territorios y combina grunge, nu metal, rock y pop, en una propuesta que busca ampliar los límites del sonido de BB ASUL.
La producción estuvo a cargo de Dante Saulino, mientras que Alejandro Terán realizó los arreglos y estuvo al frente de la dirección. Las grabaciones se realizaron en Viet Music House, Saulino Music y Unísono, con participación de Ramiro Colomer, Dante Saulino y Luciano Nicolás Gordillo, y Agustín Siffredi como asistente de grabación en este último estudio.
La mezcla y masterización fueron realizadas por Santiago de Simone en 7AM Suite.
La canción que le da nombre al disco
Entre las canciones que integran el álbum se encuentra “Miss Universo”, el track central que también funciona como título del proyecto y que cuenta con una colaboración especial de Lali.
El lanzamiento estuvo acompañado por su videoclip oficial, que ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de BB ASUL y suma una nueva dimensión visual al concepto de la canción.
Con este trabajo, la artista continúa consolidando una propuesta que se aleja de los moldes y reivindica aquello que alguna vez pudo ser considerado una debilidad. “Miss Universo” propone, en cambio, convertir esas diferencias en identidad, orgullo y una manera propia de habitar la música.
Durante los próximos meses, BB ASUL llevará las canciones del nuevo álbum a distintos escenarios de Argentina y España, donde continuará expandiendo el universo de un disco pensado para quienes alguna vez sintieron que no pertenecían y decidieron hacer de esa diferencia su mayor fortaleza.
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