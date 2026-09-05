República Folklore anunció su grilla por día: quiénes se presentan el 21 y 22 de noviembre
El festival tendrá más de 50 artistas, tres escenarios y más de 12 horas de música por jornada durante el fin de semana largo en el Parque de la Ciudad.
Buenos Aires se prepara para recibir una nueva propuesta dedicada a la música y la cultura argentina. El 21 y 22 de noviembre, durante el fin de semana largo, se realizará la primera edición de República Folklore, un festival que reunirá durante dos jornadas a referentes históricos del género, artistas consagrados y nuevas generaciones.
El encuentro tendrá lugar en el Parque de la Ciudad y contará con más de 50 artistas distribuidos en tres escenarios, además de una propuesta gastronómica federal y diferentes experiencias pensadas para disfrutar del folklore desde distintas perspectivas.
La programación busca reunir a públicos de todas las edades y generar un espacio de encuentro entre quienes crecieron con las canciones tradicionales y quienes actualmente están descubriendo y renovando el género.
Sábado 21: del Chaqueño a Cazzu
La primera jornada tendrá como principales figuras al Chaqueño Palavecino, Soledad, Cazzu y Los Tekis, quienes encabezarán una grilla que también contará con una amplia representación de artistas de distintas generaciones.
Durante el sábado se presentarán además Ahyre, Los Nombradores del Alba, Los de Imaguaré, Orozco-Barrientos, Los Alonsitos, Nahuel Pennisi, Los 4 de Córdoba, Por Siempre Tucu y Cuti y Roberto Carabajal.
La programación se completa con Catherine Vergnes, Juanjo Abregú, Los Bofill, La Callejera, Nacho Cuellar, Néstor Garnica, Tomás Lipán, Los Tabaleros, Nati Pastorutti, Wara Calpanchay, Nicolás Membriani, Yoel Hernández y Tupá.
Domingo 22: Abel Pintos, Los Nocheros y más
La segunda fecha tendrá como grandes protagonistas a Abel Pintos, Los Nocheros y Soledad, que volverá a formar parte de la programación del festival durante el domingo.
La jornada también contará con Lázaro Caballero, Los Manseros Santiagueños, Sergio Galleguillo, Peteco con Riendas Libres, Dúo Coplanacu y Teresa Parodi.
A ellos se sumarán Maggie Cullen, Carafea, Indio Lucio Rojas, Campedrinos, OrellanaLucca, Juanjo Abregú, Gauchos of the Pampa, Diableros Jujeños, Mariana Carrizo, Paquito Ocaño, Malena Garnica, Sele Vera, Nicolás Membriani, La Bruja Salguero, Marité Berbel y Dos Más Uno.
República Folklore llega así para incorporarse al amplio calendario de festivales que forman parte de la identidad cultural argentina. Con una propuesta que combina música, gastronomía y experiencias, el encuentro apunta a convertirse en un espacio de celebración de las distintas expresiones del folklore nacional.
Durante las dos jornadas, miles de personas podrán acercarse al Parque de la Ciudad para disfrutar de más de 12 horas de música por día y de una programación que busca conectar tradición y actualidad en un mismo escenario.
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