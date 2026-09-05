República Folklore anunció su grilla por día: quiénes se presentan el 21 y 22 de noviembre

La programación se completa con Catherine Vergnes, Juanjo Abregú, Los Bofill, La Callejera, Nacho Cuellar, Néstor Garnica, Tomás Lipán, Los Tabaleros, Nati Pastorutti, Wara Calpanchay, Nicolás Membriani, Yoel Hernández y Tupá.

Domingo 22: Abel Pintos, Los Nocheros y más

La segunda fecha tendrá como grandes protagonistas a Abel Pintos, Los Nocheros y Soledad, que volverá a formar parte de la programación del festival durante el domingo.

La jornada también contará con Lázaro Caballero, Los Manseros Santiagueños, Sergio Galleguillo, Peteco con Riendas Libres, Dúo Coplanacu y Teresa Parodi.

A ellos se sumarán Maggie Cullen, Carafea, Indio Lucio Rojas, Campedrinos, OrellanaLucca, Juanjo Abregú, Gauchos of the Pampa, Diableros Jujeños, Mariana Carrizo, Paquito Ocaño, Malena Garnica, Sele Vera, Nicolás Membriani, La Bruja Salguero, Marité Berbel y Dos Más Uno.

República Folklore llega así para incorporarse al amplio calendario de festivales que forman parte de la identidad cultural argentina. Con una propuesta que combina música, gastronomía y experiencias, el encuentro apunta a convertirse en un espacio de celebración de las distintas expresiones del folklore nacional.

Durante las dos jornadas, miles de personas podrán acercarse al Parque de la Ciudad para disfrutar de más de 12 horas de música por día y de una programación que busca conectar tradición y actualidad en un mismo escenario.