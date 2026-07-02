Malena Guinzburg habló del video con IA de su papá con Ernestina Pais

Malena Guinzburg se refirió en LAM a un video viral creado con inteligencia artificial que recrea un emotivo reencuentro entre su padre y Ernestina Pais, quien falleció días atrás luego de un accidente en el que perdió la vida tras ser embestida por la formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de la localidad de San Isidro, y dejó en claro su postura crítica frente a este tipo de contenidos.