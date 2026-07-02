Malena Guinzburg habló del video con IA de su papá con Ernestina Pais
La actriz expresó su incomodidad con la recreación digital de personas fallecidas: “No sé si me copa esta tecnología nueva que hace que hablen muertos”
Malena Guinzburg se refirió en LAM a un video viral creado con inteligencia artificial que recrea un emotivo reencuentro entre su padre y Ernestina Pais, quien falleció días atrás luego de un accidente en el que perdió la vida tras ser embestida por la formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de la localidad de San Isidro, y dejó en claro su postura crítica frente a este tipo de contenidos.
El material fue difundido en redes sociales por el creador de contenidos Santiago Balosky. En la recreación ficticia, se ve a Ernestina llegando al estudio de Mañanas Informales, donde se abraza y besa con Jorge, con su gran compañero, como lo hacían tiempo atrás y ante los ojos de los televidentes.
A partir de esa pieza, la humorista contó que el video le generó incomodidad, incluso aunque muchas personas se lo enviaron con una mirada positiva.
“Me cuesta mucho verlo. No sé si me copa esta tecnología nueva que hace que hablen muertos. Me lo mandó mucha gente diciendo ‘es hermoso’ pero no me gustó”, expresó durante el ciclo.
Sus declaraciones reabren el debate sobre el uso de inteligencia artificial para recrear escenas con personas fallecidas, una práctica cada vez más frecuente en redes sociales y que genera posturas encontradas entre usuarios y figuras públicas.
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