La vez que Ernestina Pais habló de las adicciones y la importancia de sanar: "Buscar ayuda"

Además, Ernestina se tomó el tiempo para honrar a quienes caminaron junto a ella en su recuperación. "Gracias a mi familia, a mis amigos, a cada persona que formó parte de este camino de sanación. Gracias a quienes me dijeron la verdad, aunque doliera, a los que me sostuvieron cuando más lo necesitaba", escribió conmovida.

Casi al cierre de su reflexión, la comunicadora remarcó lo fundamental que es sentirse contenida sin juzgamientos: "Gracias a quienes supieron ver mi sufrimiento y, en lugar de alejarse, me abrazaron incluso cuando debieron reprenderme".

Para finalizar, dejó un mensaje de gratitud hacia quienes compartieron su día a día en la institución: "A mis compañeros de internación, a los profesionales que me guiaron y, especialmente, al equipo de Udi Gens, mi reconocimiento eterno. Gracias a todos ellos, hoy puedo volver a encontrarme conmigo misma y valorar mi vida desde otro lugar".