La vez que Ernestina Pais habló de las adicciones y la importancia de sanar: "Buscar ayuda"
Este viernes por la noche, Ernestina Pais perdió la vida tras ser arrollada por un tren cuando iba a bordo de su vehículo. El dolor es inmenso.
En la noche de este viernes, Ernestina Pais murió tras un trágico accidente en San Isidro. La reconocida periodista iba a bordo de su auto cuando fue arrollada por una formación del Tren de la Costa, a la altura de San Isidro. Mientras se esclarecen las circunstancias del trágico episodio, el mundo del espectáculo llora su partida.
Entre los muchos recuerdos que la reconocida periodista dejó, se encuentra aquella vez que habló abiertamente sobre las adicciones y la importancia de "sanar".
La vez que Ernestina Pais abrió su corazón y habló de las adicciones
Tras la muerte del director David Lynch debido a un enfisema pulmonar a principios de 2025, Ernestina Pais había utilizado sus redes sociales para dejar un mensaje de concientización sobre las adicciones. Basándose en su propia historia, la periodista desafió el drástico estigma que asegura que el único destino de una adicción es la prisión, la internación o la muerte. En su lugar, Pais invitó a sus seguidores a abrazar una cuarta opción mucho más luminosa: dejar atrás la vergüenza, pedir ayuda a tiempo y sanar.
En su momento, publicó un mensaje que decía: "Hoy desperté pensando que siempre se dice que para un adicto hay sólo tres finales: la cárcel, el neuropsiquiátrico, o la muerte. Yo creo firmemente en un cuarto final: no tener vergüenza, pedir ayuda y sanar".
Además, Ernestina se tomó el tiempo para honrar a quienes caminaron junto a ella en su recuperación. "Gracias a mi familia, a mis amigos, a cada persona que formó parte de este camino de sanación. Gracias a quienes me dijeron la verdad, aunque doliera, a los que me sostuvieron cuando más lo necesitaba", escribió conmovida.
Casi al cierre de su reflexión, la comunicadora remarcó lo fundamental que es sentirse contenida sin juzgamientos: "Gracias a quienes supieron ver mi sufrimiento y, en lugar de alejarse, me abrazaron incluso cuando debieron reprenderme".
Para finalizar, dejó un mensaje de gratitud hacia quienes compartieron su día a día en la institución: "A mis compañeros de internación, a los profesionales que me guiaron y, especialmente, al equipo de Udi Gens, mi reconocimiento eterno. Gracias a todos ellos, hoy puedo volver a encontrarme conmigo misma y valorar mi vida desde otro lugar".
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