Dónde fue el accidente fatal de en el que murió Ernestina Pais
El trágico siniestro vial donde murió la reconocida conductora Ernestina Pais ocurrió en un cruce ferroviario de San Isidro. Los detalles del impacto.
El trágico y repentino fallecimiento de la animadora generó profunda conmoción. El fatal choque donde perdió la vida Ernestina Pais se produjo exactamente en el paso a nivel ubicado en la intersección de las calles Sáenz Peña y Elcano, perteneciente a la localidad de Martínez, partido de San Isidro.
Los detalles sobre dónde fue el accidente de Ernestina Pais
Según el reporte oficial emitido por la comisaría segunda de Martínez, la conductora televisiva de 54 años manejaba un vehículo marca Honda Civic de color negro. El grave siniestro sucedió cuando intentó cruzar las vías correspondientes a la línea del Ferrocarril Mitre, en el ramal conocido como Tren de la Costa.
IMPORTANTE: Cómo murió Ernestina Pais: terrible accidente en San Isidro
El parte policial constató formalmente que el rodado cruzó con la barrera baja y fue arrollado por la formación ferroviaria. El fuerte impacto se dio directamente contra el lado del conductor, provocando el fallecimiento inmediato de su única ocupante. Tras el hecho, trabajaron los bomberos en la zona y tomó intervención la UFI de Martínez, preservando la escena para el trabajo de los peritos.
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