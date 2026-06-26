Dónde fue el accidente fatal de en el que murió Ernestina Pais

El parte policial constató formalmente que el rodado cruzó con la barrera baja y fue arrollado por la formación ferroviaria. El fuerte impacto se dio directamente contra el lado del conductor, provocando el fallecimiento inmediato de su única ocupante. Tras el hecho, trabajaron los bomberos en la zona y tomó intervención la UFI de Martínez, preservando la escena para el trabajo de los peritos.