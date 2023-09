Ernestina Pais desmintió haber sido atacada por su hijo

Personal de la comisaria de Vicente López respondió el domigno pasado a una ambulancia del SAME sobre una mujer que había sufrido lesiones leves en su casa durante una disputa con un familiar, pero no hubo golpes ni mordeduras. En seguida se supo que la paciente era Ernestina Pais, quien faltó a su programa en la Televisión Pública este lunes, pero la conductora aclaró que no fue víctima de violencia de género.