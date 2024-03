Salieron a la luz nuevos detalles sobre la salud de Ernestina Pais: "Va a llevar un tiempo largo"

Y agregó: “También muchas cosas estresantes en la vida, algunas muy privadas que Ernestina eligió no contarlas, alguna vez me las contó y son muy delicadas, pero es un tema que ella tendrá que contar si quiere en algún momento. Lo cierto es que ayer, nuevamente, terminó internada en el CEMIC”.

A su vez, la productora Dolores, ahondó en la conversación que mantuvo con la conductora: “Ayer, cuando la llamamos, le comentamos que nos estaba llegando esta información de que estaba internada y Ernestina se reía eufóricamente, y me decía que era mentira, que no estaba internada, que estaba en Uruguay con su emprendimiento y que dejemos de inventarle internaciones y controles de alcoholemia. Me lo desmintió categóricamente”.

“Entre las cosas que tendría, se habla de una fractura de húmero. Las otras tienen que ver más con la salud mental. Y es por eso que está internada en el CEMIC y están pensando en trasladarla a otro lugar”, acotó De Brito.

Por su parte, Yanina Latorre manifestó: “Esto es de ayer. El cuadro no está bueno. Está fracturada, llegó con un delirio místico y con varias cosas más. Un amigo, un acompañante, no sé quién es porque tampoco sé, llegó con ella al CEMIC. Hay un hermetismo total y su teléfono está apagado”.

“Entró al CEMIC y la idea era trasladarla a un neuropsiquiátrico, y no sé si ese traslado ocurrió o no, porque nadie te da información. Y hasta lo que yo sé, no hay denuncia policial porque traté de averiguar y no encontré”, sumó.

Finalmente, el conductor de LAM intervino diciendo: "Ojalá se mejore Ernestina, le va a llevar un tiempo largo. Así que nada, desearle lo mejor a Ernestina, que la queremos mucho y es una gran profesional".