Escándalo en América TV: Tauro e Iavícoli apuntaron contra Ubfal por su actitud en Infama

La situación escaló cuando regresaron al piso de LAM, donde Ubfal, consultada sobre las acusaciones, respondió con dureza: “Esa nota la hizo Pepe Ochoa y fue con mala intención. Está cargada de mala leche”. Aun así, más tarde trató de restarle dramatismo al asunto: “Nos llevamos perfecto, es todo mentira. Fue una broma, no pasa nada”.

Las versiones enfrentadas dejaron al descubierto una tensión creciente en el equipo de Infama, donde los rumores sobre la incomodidad entre los integrantes se multiplican. Aunque Ubfal intentó desdramatizar la situación, las declaraciones de sus compañeras dejaron claro que el conflicto está lejos de cerrarse y que el ambiente en los camarines de América TV no atraviesa su mejor momento.