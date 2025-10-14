Escándalo en América TV: Tauro e Iavícoli apuntaron contra Ubfal por su actitud en Infama
Las panelistas contaron cómo es la verdadera relación entre la periodista y la producción del ciclo, y revelaron tensos momentos detrás de cámara.
Una fuerte interna sacude a Infama, el ciclo de espectáculos que se emite los domingos por la pantalla de América TV. Marcela Tauro y Karina Iavícoli hablaron en LAM sobre los conflictos que atraviesan con su compañera Laura Ubfal, a quien acusaron de tener un comportamiento que generó malestar tanto entre los panelistas como en la producción del programa.
Según revelaron, el equipo técnico habría llegado a abandonar el estudio por diferencias con la periodista. “Yo ya la conozco a Laura, la sé manejar. El problema son los demás. La producción está molesta, y con razón”, aseguró Tauro. Por su parte, Iavícoli fue más tajante: “No me parece bien lo que hace, sobre todo con la experiencia que tiene. Debería dar el ejemplo”.
Las declaraciones surgieron después de que Yanina Latorre lanzara duras críticas hacia Ubfal, a quien calificó como “catadora de información de sus amigos”. Tauro respondió: “Eso es mentira. En Intrusos pasaba lo mismo, pero igual la quiero”. Sin embargo, más allá de los intentos por suavizar el conflicto, las panelistas coincidieron en que el clima en el estudio se volvió tenso. “La miman, le hacen el café, tiene su maquilladora y peinadora propia. Es la diva del programa”, ironizaron entre risas.
La situación escaló cuando regresaron al piso de LAM, donde Ubfal, consultada sobre las acusaciones, respondió con dureza: “Esa nota la hizo Pepe Ochoa y fue con mala intención. Está cargada de mala leche”. Aun así, más tarde trató de restarle dramatismo al asunto: “Nos llevamos perfecto, es todo mentira. Fue una broma, no pasa nada”.
Las versiones enfrentadas dejaron al descubierto una tensión creciente en el equipo de Infama, donde los rumores sobre la incomodidad entre los integrantes se multiplican. Aunque Ubfal intentó desdramatizar la situación, las declaraciones de sus compañeras dejaron claro que el conflicto está lejos de cerrarse y que el ambiente en los camarines de América TV no atraviesa su mejor momento.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario