Flojo de rating, Polémica en el Bar sufre la primera baja: "El programa ha virado su perfil"
Uno de los integrantes de la mesa decidió dar un paso al costado y lo comunicó a través de sus redes sociales.
El mediático y referente liberal Carlos Maslatón confirmó este martes que llegó a su fin su participación en Polémica en el Bar, el histórico programa que se emite por América TV a las 23 hs, luego de Pasó en América, y que tiene un arranque con muy flojo rating.
A través de sus redes sociales, Maslatón explicó los motivos de su alejamiento del ciclo conducido por Mariano Iúdica.
“Tengo el agrado de informar al Foro que mi participación en Polémica en el Bar por América TV ha concluido. El programa ha virado su perfil y acordamos con los directores mi retiro sin conflicto alguno ni asunto pendiente por resolver. Mis mejores deseos para Mariano Iúdica y todos los colaboradores del programa y de la estación decana de la broadcasting argentina”, escribió Maslatón a través de su red social X.
El mensaje no tardó en generar repercusión, con seguidores y compañeros de medios que se volcaron a las redes para despedirlo con mensajes de apoyo y reconocimiento por su paso por el ciclo.
Por su parte, la producción del programa no ha anunciado reemplazos inmediatos, y se espera que en las próximas semanas se definan los cambios en el panel. Mientras tanto, Maslatón continuará activo en sus redes y otras actividades mediáticas, manteniendo su presencia en el debate público.
Así anunciaba Carlos Maslatón su llegada a Polémica en el Bar
Hace algunas semanas, el abogado y referente liberal anunció su incorporación al programa mediante la red social X. En su mensaje había resaltado: "Aquí en Fitz Roy en la teleradiodifusora América. Tengo el agrado de informar al Foro que en la fecha he firmado contrato con la estación para participar del programa Polémica en el Bar, que volverá a salir al aire en breve de 2100 a 2200 de lunes a viernes. Me preparé toda la vida para transmitir por Polémica en el Bar, la que he seguido desde la década de 1960 cuando estaban Porcel, Sofovich y el gran Fidel Pintos".
El entusiasmo era tal, que iba compartiendo con sus seguidores la previa al gran estreno, como también había comunicado que había atrasado su viaje al exterior para estar presente en los primeros programas y no fallarle a su equipo ni a la audiencia.
