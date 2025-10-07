Flojo de rating, Polémica en el Bar sufre la primera baja: "El programa ha virado su perfil"

Por su parte, la producción del programa no ha anunciado reemplazos inmediatos, y se espera que en las próximas semanas se definan los cambios en el panel. Mientras tanto, Maslatón continuará activo en sus redes y otras actividades mediáticas, manteniendo su presencia en el debate público.

Así anunciaba Carlos Maslatón su llegada a Polémica en el Bar

Hace algunas semanas, el abogado y referente liberal anunció su incorporación al programa mediante la red social X. En su mensaje había resaltado: "Aquí en Fitz Roy en la teleradiodifusora América. Tengo el agrado de informar al Foro que en la fecha he firmado contrato con la estación para participar del programa Polémica en el Bar, que volverá a salir al aire en breve de 2100 a 2200 de lunes a viernes. Me preparé toda la vida para transmitir por Polémica en el Bar, la que he seguido desde la década de 1960 cuando estaban Porcel, Sofovich y el gran Fidel Pintos".

El entusiasmo era tal, que iba compartiendo con sus seguidores la previa al gran estreno, como también había comunicado que había atrasado su viaje al exterior para estar presente en los primeros programas y no fallarle a su equipo ni a la audiencia.