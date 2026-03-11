Escándalo en Gran Hermano: el marido de Mavinga denunciará a Carmiña tras sus dichos racistas

Además, Damián contó que desde la producción del reality se comunicaron con él tras el escándalo. “Estamos en contacto. Están diciendo que están evaluando cómo van a resolver esto. Yo les manifesté nuestro total repudio y pedimos la sanción máxima, que es que sea expulsada de la casa, porque esto ya excede el juego. Es muy grave lo que pasó hoy”, concluyó.

Mientras tanto, el caso sigue generando repercusiones tanto dentro como fuera del reality, y crece la expectativa por conocer cuál será la decisión que tomará la producción del programa frente a lo ocurrido.