Se supo: quién ingresará a la casa de Gran Hermano para el próximo "Derecho a Réplica"
En Intrusos (América), dieron a conocer una noticia que podría sacudir a todos: hay una exparticipante del reality de Telefe que espera ansiosa su regreso.
La gala de Gran Hermano Generación Dorada del martes rompió récords de audiencia con una apuesta tecnológica sin precedentes. Luana Fernández fue la protagonista de un tenso reencuentro con su exnovio, Lucas Izzi, gracias a la realidad aumentada, una de las innovaciones más polémicas de esta edición 2026.
El encuentro se dio bajo el nuevo formato "Derecho a Réplica" (DAR), diseñado para que los de afuera puedan confrontar a los de adentro, en caso de ser mencionados en medio de la convivencia de la casa más famosa del país.
Particularmente en el caso de Luana, ella ya había cortado la relación días atrás hablándole directamente a una cámara, impulsada por su evidente química con su compañero de casa, Franco Zunino. Aunque Lucas no estaba físicamente en la casa, la tecnología de "El Big" hizo que la confrontación se sintiera real, generando un pico de rating histórico para la temporada.
Pese a mantenerse firme en su decisión de estar soltera, Luana terminó la dinámica en crisis. Tras el cruce, estalló en llanto y lanzó duras críticas contra la producción por la exposición sufrida. "Me sentí usada", fue el sentimiento que expresó en la casa tras el innovador pero crudo cruce virtual que dejó a la participante al borde del abandono.
Quién ingresará a la casa de Gran Hermano en el próximo "Derecho a Réplica"
Luego de este episodio que dejó a Luana sumamente expuesta, el público ya se pregunta quién será el nuevo "DAR" en esta picante temporada. En este sentido, Intrusos (América) parece tener la respuesta: "El próximo Derecho a Réplica me dicen que es Zoe Bogach", señaló uno de los panelistas.
Ante esto, Rodrigo Lussich indicó: "O sea que Zoe Bogach lloró en redes, le hace carta documento, pero se va a prestar ahí, en el holograma, a verlo al pibe", lanzó indignado.
¿Será cierto?
