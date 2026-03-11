Laura Ubfal lapidó a Carmiña de Gran Hermano tras sus dichos racistas sobre Mavinga: "Mente de nazi"
Luego de que trascendiera el clip donde la conductora paraguaya se manifestaba peyorativamente respecto de su compañera, la panelista del debate explotó.
Carmiña Masi, actual participante de Gran Hermano Generación Dorada quedó en el ojo de la tormenta tras la viralización de un video con comentarios discriminatorios hacia Jenny Mavinga, una de sus compañeras de convivencia dentro de la casa más famosa del país.
Ante el repudio generalizado en redes sociales, la periodista Laura Ubfal se sumó a las críticas y apuntó duramente contra Masi por su actitud: "Hablando de Carmiña, que es una participante de Paraguay, conductora de televisión, que ya fue bastante incorrecta en su momento con el idioma guaraní y con otras cosas, que se ve que tiene una mente de aria, de nazi, hasta altura, hay que decirlo así, porque discrimina todo lo que no tiene que ver con, no sé, ser piel blanca y ser de origen europeo".
Y añadió: "Es espantoso, espantoso. Va a haber sanción, va a haber sanción. Yo, la verdad, me gustaría que sea algo más que que la manden a placa. Me gustaría que sea algo más. Yo la expulsaría. La verdad que sí, la expulsaría, porque a esta altura permitir esto es una cosa espantosa", opinó.
No obstante, aseguró: "Pienso que no va a ser así, pienso que la van a sancionar, que la van a mandar a placa. A mí no me alcanza, porque no es una niña. Ya sabemos cosas que pasaron en la casa con la AMIA, con un montón de temas, ya lo hemos vivido".
"Pero la verdad me indigna, me indigna, porque la verdad la trató de esclava, chicos. Directamente, de esclava. Ya a mí me molesta mucho", sentenció.
Qué sanción podría recibir Carmiña
Entre las posibles medidas que podrían tomarse se barajan distintas alternativas, desde una advertencia formal frente a todos los participantes hasta sanciones que impacten directamente en la competencia, como la pérdida de beneficios o la nominación automática. En otras ediciones del reality, situaciones similares derivaron incluso en expulsiones cuando los comentarios vulneraron las reglas de convivencia establecidas por el formato.
Mientras tanto, el episodio suma tensión dentro de la casa y mantiene en vilo tanto a los participantes como al público que sigue minuto a minuto lo que ocurre en el reality.
