Qué va a pasar con Carmiña de Gran Hermano, según Pabloschi

pabloschi

En ese momento, el jugador fue sancionado con una placa permanente. Es decir que estaba nominado lo que dure su estadía dentro de la casa y no podía ser salvado por el líder, solamente por el voto del público.

Esto también había ocurrido con Furia durante su edición, pero ya entrando en instancias finales. De esta manera, la participante paraguaya podría recibir una dura sanción y su participación en el reality comienza a correr peligro.

Sin embargo, más tarde el usuario puso otro tuit en el que dio a entender que Carmiña sería expulsada. "Vuela alto", dice la placa, mientras que en la publicación expresó que la iba a "extrañar".