Qué va a pasar con Carmiña de Gran Hermano, según Pabloschi
Las teorías sobre el castigo que puede llegar a recibir la participante comenzó a circular en redes sociales.
En las últimas horas, Carmiña volvió a quedar en el centro de una fuerte controversia por comentarios discriminatorios dirigidos a su compañera Mavinga dentro de Gran Hermano. La situación generó un amplio rechazo tanto dentro del reality como entre los seguidores del programa, lo que abrió el debate sobre qué tipo de medida podría tomar la producción.
El episodio generó incomodidad entre varios de los participantes y rápidamente trascendió las paredes de la casa. En redes sociales, los televidentes expresaron su indignación y comenzaron a exigir una reacción clara por parte del programa emitido por Telefe.
Frente a este escenario, la producción del reality analiza lo ocurrido para determinar si corresponde aplicar una sanción dentro del juego. Mientras tanto, la polémica continúa creciendo y mantiene la atención del público puesta en cuál será la decisión que se comunique en las próximas galas.
Cuál será la sanción de Carmiña, según Pabloschi
El conflicto no tardó en trasladarse también a las redes sociales, donde comenzaron a circular versiones sobre cuál podría ser la decisión de la producción. En ese contexto, quien aportó información fue Pabloschi, que no solo adelanta los resultados de las votaciones, sino que también sobre los cambios o decisiones que se toman a nivel producción dentro de Gran Hermano Generación Dorada antes de que se emitieran al aire.
Si bien no dijo nada concreto, muchas veces una imagen vale más que mil palabras. Pabloschi solo publicó una foto de Brian, ex participante de Gran Hermano, y las teorías aparecieron solas.
En ese momento, el jugador fue sancionado con una placa permanente. Es decir que estaba nominado lo que dure su estadía dentro de la casa y no podía ser salvado por el líder, solamente por el voto del público.
Esto también había ocurrido con Furia durante su edición, pero ya entrando en instancias finales. De esta manera, la participante paraguaya podría recibir una dura sanción y su participación en el reality comienza a correr peligro.
Sin embargo, más tarde el usuario puso otro tuit en el que dio a entender que Carmiña sería expulsada. "Vuela alto", dice la placa, mientras que en la publicación expresó que la iba a "extrañar".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario