Escándalo en los Martín Fierro de la Música: Luis Ventura reveló qué le dijo a Pepe Ochoa
El presidente de APTRA rompió el silencio sobre la polémica que sacudió la ceremonia y contó cómo fue su conversación con el panelista de LAM, quien denunció que le prohibieron ingresar al evento.
La primera edición de los Martín Fierro de la Música quedó envuelta en un entuerto que excedió largamente la entrega de premios. Pepe Ochoa denunció que le prohibieron ingresar a la ceremonia y apuntó contra los responsables de la organización. En medio de la batahola, Luis Ventura reveló la conversación que mantuvo con el panelista y explicó cuál fue su intervención para intentar destrabar el conflicto.
En diálogo con PrimiciasYa, el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) contó que se comunicó con el integrante de LAM y le ofreció una alternativa para que pudiera participar de la celebración.
“Yo hablé con Pepe hoy y le expliqué mi postura, yo le dije que él viniera tranquilito que lo sentaba en mi mesa”, aseguró Ventura, quien además consideró que la convocatoria pudo haber desbordado la capacidad del lugar.
Sin embargo, el gesto no alcanzó para disipar la controversia. El periodista también defendió el derecho de Ochoa a expresar públicamente su malestar y tomar posición frente a lo sucedido. “¿Es periodista? Bueno, que tome la postura que quiera tomar, está en su derecho”, sostuvo Ventura, en una declaración que volvió a poner el foco sobre la trastienda de una ceremonia atravesada por los cortocircuitos.
El descargo de Pepe Ochoa tras quedar afuera de los Martín Fierro
La polémica se desató cuando Pepe Ochoa denunció en sus redes sociales que no le permitieron entrar a la gala, pese a que quería acompañar a sus compañeros de LAM, ciclo que obtuvo el premio a mejor cortina musical para televisión. “Me prohibieron entrar a los Martín Fierro de la Música”, escribió el panelista, quien cuestionó la decisión de los organizadores y apuntó contra quienes, según su versión, habían intervenido para impedirle el acceso.
Ochoa también reveló que varios de sus compañeros se solidarizaron con él al decidir no asistir al evento. Además, destacó que había hablado con Ventura y aclaró que el titular de APTRA le había manifestado que la entidad no tenía responsabilidad en lo ocurrido. “Me dejó en claro que APTRA no tiene nada que ver en todo esto”, expresó, al referirse al intercambio con el periodista.
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