Escándalo en los Martín Fierro de la Música: Luis Ventura reveló qué le dijo a Pepe Ochoa

Ochoa también reveló que varios de sus compañeros se solidarizaron con él al decidir no asistir al evento. Además, destacó que había hablado con Ventura y aclaró que el titular de APTRA le había manifestado que la entidad no tenía responsabilidad en lo ocurrido. “Me dejó en claro que APTRA no tiene nada que ver en todo esto”, expresó, al referirse al intercambio con el periodista.