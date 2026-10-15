Revelaron con quién vivía la hija de Romina Yan mientras sus hermanos sufrían presuntos maltratos

Gustavo Yankelevich reveló qué ocurría con Azul mientras sus hermanos sufrían presuntos maltratos

Uno de los momentos más sensibles de la entrevista llegó cuando Gustavo Yankelevich explicó por qué Azul no había sido testigo directa de muchas de las situaciones de violencia que, según denunciaron sus hermanos, ocurrían dentro de la vivienda familiar.

El productor aseguró que, a diferencia de Franco y Valentín, la joven no recibía el mismo trato por parte de su padre. Además, relató que la pareja que Giordano tenía en aquel entonces solía alejarla de la casa cuando comenzaban los conflictos.

“Yo hablé con el juez y le dije que él a Azul no le pegaba, que si Azul se venía con los chicos se iba a sentir mal porque ella nunca vió nada. Es más, la pareja de Darío, cuando él empezaba a gritar y ya sabía que se veían los golpes, la agarraba a ella y se la llevaba a caminar afuera”.

En ese sentido, recordó una conversación que la joven mantuvo con sus hermanos después de que ellos decidieran contarle lo que habían atravesado. Según su testimonio, Azul no identificaba algunas de las situaciones que había presenciado como episodios de violencia.

“Un día Azul, después de que sus hermanos le contaran todo, les dijo que ella nunca había visto nada, solo que su papá los arrastraba por la escalera. Preguntó ‘¿eso es pegar?’. Ella tenía todo muy normalizado”, agregó sobre su nieta.

Las palabras del productor permitieron conocer otra parte de la historia familiar, especialmente la manera en que cada uno de los hermanos habría vivido aquellos años posteriores a la muerte de su madre, ocurrida en septiembre de 2010.

Actualmente, Azul reside en Estados Unidos junto a su padre, mientras que Franco y Valentín quedaron bajo el cuidado de sus abuelos maternos luego de la resolución judicial.

Por último, Gustavo recordó cómo manejaron la situación familiar cuando los dos varones comenzaron a hablar sobre lo sucedido. Según explicó, una de sus principales preocupaciones era preservar a Azul de la exposición pública y evitar que se sintiera afectada por las declaraciones de sus hermanos.

“Cuando los chicos hablaron, después de que a mí me dieran la tenencia definitiva, Azul estaba en el colegio y no queríamos que tuviera vergüenza de lo que pasaba. Ella sabía que sus hermanos algún día iban a hablar porque tenían que sacarse esta mochila de encima”.

De esta manera, Gustavo Yankelevich aportó nuevos detalles sobre las diferencias en las experiencias de los tres hijos de Romina Yan, al tiempo que explicó las circunstancias que llevaron a que Azul permaneciera con su padre mientras sus hermanos se mudaron con sus abuelos.