Revelaron con quién vivía la hija de Romina Yan mientras sus hermanos sufrían presuntos maltratos
La hija menor de Romina Yan convivía con su padre y sus hermanos en medio de los presuntos episodios de violencia que denunciaron los dos varones.
Las declaraciones de Valentín Yankelevich sobre los presuntos episodios de violencia que sufrió junto a su hermano Franco durante su infancia generaron fuertes repercusiones. En este contexto, Gustavo Yankelevich reveló nuevos detalles sobre su nieta Azul, hija de Romina Yan, quien, a diferencia de sus hermanos, permaneció viviendo con su padre, Darío Giordano, tras el conflicto judicial por la tenencia familiar.
Durante una entrevista con Mediodía Noticias, por eltrece, el productor recordó cómo se desarrollaron las evaluaciones psicológicas que se realizaron en aquel momento para determinar la situación de los tres chicos. Además, explicó por qué finalmente decidió que su nieta continuara bajo el cuidado de su papá.
“A nosotros la perito psicóloga nos hizo un test para evaluar la realidad de lo que pasaba, porque en ese momento Darío decía que era inocente, que nunca le había pegado a nadie. Este test lo hicieron mis tres nietos, él y yo”, comenzó relatando.
Según explicó, los resultados de aquellas evaluaciones indicaban que ninguno de los menores debía permanecer al cuidado de Giordano. Sin embargo, la situación de Azul terminó siendo diferente a la de sus hermanos.
“La perito nos dijo que los tres chicos se tenían que venir a vivir conmigo, o sea Azul estaba incluida en esto. Decían que él no podía encargarse de criar a ningún niño bajo ningún terminó”, sostuvo Gustavo.
Gustavo Yankelevich reveló qué ocurría con Azul mientras sus hermanos sufrían presuntos maltratos
Uno de los momentos más sensibles de la entrevista llegó cuando Gustavo Yankelevich explicó por qué Azul no había sido testigo directa de muchas de las situaciones de violencia que, según denunciaron sus hermanos, ocurrían dentro de la vivienda familiar.
El productor aseguró que, a diferencia de Franco y Valentín, la joven no recibía el mismo trato por parte de su padre. Además, relató que la pareja que Giordano tenía en aquel entonces solía alejarla de la casa cuando comenzaban los conflictos.
“Yo hablé con el juez y le dije que él a Azul no le pegaba, que si Azul se venía con los chicos se iba a sentir mal porque ella nunca vió nada. Es más, la pareja de Darío, cuando él empezaba a gritar y ya sabía que se veían los golpes, la agarraba a ella y se la llevaba a caminar afuera”.
En ese sentido, recordó una conversación que la joven mantuvo con sus hermanos después de que ellos decidieran contarle lo que habían atravesado. Según su testimonio, Azul no identificaba algunas de las situaciones que había presenciado como episodios de violencia.
“Un día Azul, después de que sus hermanos le contaran todo, les dijo que ella nunca había visto nada, solo que su papá los arrastraba por la escalera. Preguntó ‘¿eso es pegar?’. Ella tenía todo muy normalizado”, agregó sobre su nieta.
Las palabras del productor permitieron conocer otra parte de la historia familiar, especialmente la manera en que cada uno de los hermanos habría vivido aquellos años posteriores a la muerte de su madre, ocurrida en septiembre de 2010.
Actualmente, Azul reside en Estados Unidos junto a su padre, mientras que Franco y Valentín quedaron bajo el cuidado de sus abuelos maternos luego de la resolución judicial.
Por último, Gustavo recordó cómo manejaron la situación familiar cuando los dos varones comenzaron a hablar sobre lo sucedido. Según explicó, una de sus principales preocupaciones era preservar a Azul de la exposición pública y evitar que se sintiera afectada por las declaraciones de sus hermanos.
“Cuando los chicos hablaron, después de que a mí me dieran la tenencia definitiva, Azul estaba en el colegio y no queríamos que tuviera vergüenza de lo que pasaba. Ella sabía que sus hermanos algún día iban a hablar porque tenían que sacarse esta mochila de encima”.
De esta manera, Gustavo Yankelevich aportó nuevos detalles sobre las diferencias en las experiencias de los tres hijos de Romina Yan, al tiempo que explicó las circunstancias que llevaron a que Azul permaneciera con su padre mientras sus hermanos se mudaron con sus abuelos.
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